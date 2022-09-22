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تراند اليوم : شرائح التفاح المقلي

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نقدم لك بعض الوصفات المتتالية لتصنعيها من التفاح والإجاص.

 الوصفة الثانية من التفاح: 
شرائح التفاح المقلي
*المقادير:

*لقلي التفاح:
- 2 حبتان من التفاح مقطعة إلى شرائح بسماكة 1cm 
- 2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة
- 3 ملاعق كبيرة من السكر

*للإضافات عند التقديم:
- هال مطحون للرش على سطح الطبق
- 50g من الزبدة 
- 100g من السكر
- 100g من الطحين 
- ملعقة كبيرة من حبوب الهال المسحوقة كاملةً 
- كريم فريش أو اللبن للإضافة عند التقديم(ينصح بإضافة القليل من السكر عليها ومزجها معه)

*الطريقة:
*لتحضير الإضافات عند التقديم: سخني الفرن على حرارة 225 درجة مئوية. إمزجي الزبدة والدقيق والسكر والهيل لتحصلي على عجينة مقرمشة. ضعيها على ورقة الخبز في صينية الفرن واخبزيها لمدة حوالي 5 دقائق حتى تتلون قليلاً. ثم اتركيها لتبرد.

*اللبن أو الكريم فرش: إخفقي اللبن أو الكريم فرش مع القليل من السكر الناعم وضعيهم جانباً.

*شرائح التفاح: الآن إقلى شرائح التفاح في الزبدة والسكر بمقلاة لمدة حوالي 3 دقائق على كل جانب.

 *طريقة التقديم:
توضع شرائح التفاح المقلي على طبق ومعها توضع كسرات من بسكويت الهيل المقرمش، ويُضاف عليهم اللبن أو الكريم فرش المخفوق بالسكر، ويمكنك رش بعض مسحوق الهيل عليهم جميعاً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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