تراند اليوم : احذر .. علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين أ

وكالات / الخليج 365

الكثير من الناس الذين لا يدرون ما قيمة القيتامينات على جسم الانسان حيث يعد فيتامين "أ" أحد أهم العناصر الغذائية لتعزيز صحة جهاز المناعة للدفاع ضد الأمراض والعدوى والمحافظة على صحة الجلد، ومن الممكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين في الجسم إلى حدوث مشاكل صحية تؤثر على بشرة الإنسان.

ويقول الطبيب جيل جينكينز، إن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن.

وأضاف: "فيتامين أ ضروري للمساعدة في استقلاب الحديد والحفاظ على الأغشية المخاطية الصحية والجلد والرؤية ووظيفة المناعة وتخصص الخلايا. وبدون إمدادات كافية، لا يمكن أن تظهر فقط مشاكل الجلد، ولكن قد تبدأ علامات التحذير الأخرى في الظهور".

وتشمل المؤشرات المحتملة الأخرى لنظام غذائي يفتقر إلى فيتامين أ، تساقط الشعر وتأخر النمو. وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح جينكينز أن هناك نوعين مختلفين من فيتامين أ يجب أن تكون على دراية بهما. أحدهما الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان. ويوجد الشكل الآخر لفيتامين أ (بروفيتامين أ) في: الفواكه والخضروات والمنتجات النباتية الأخرى على شكل كاروتينات.

وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بفيتامين أ:

• بطاطا حلوة.

• يقطين.

• جزر.

• صفار البيض.

• كرنب.

• لحم كبد البقر.

• بقدونس.

• جبنة الشيدر.

وقالت NHS: "يجب أن تكون قادرا على الحصول على كل فيتامين أ الذي تحتاجه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن".

ومع ذلك، قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي في معظم الأوقات.