تراند اليوم : ريال مباشر .. مباراه ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر الريال بث مباشر ريال مايوركا

مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر بث مباشر ريال مدريد مباراه ريال مدريد مباشر بث مباشر الريال ريال مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر yalla shoot اليوم، يلاشوت مباراة ريال مدريد مباشر، يستقبل ملعب إيبيروستار المواجهة المنتظرة بين فريقي ريال مدريد وريال مايوركا في إطار إياب منافسات الدوري الاسباني للموسم الكروي الحالي لحساب الجولة الثامنة والعشرون، ومن المقرر اليوم ان يستضيف ريال مايوركا اللقاء علي ملعبه من أمام ريال مديد، وقد إنتهت مباراة الذهاب بين الفريقين لصالح الفريق الملكي عندما إنتصر علي ملعب سانتياجو برنابيو بسداسية مقابل هدف أمام ريال مايوركا، ويبحث كلا الفريقين في المباراة عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة، وينظر ريال مدريد للإستمرار بسلسلة النتائج المميزة والمستويات الأكثر من رائعة التي يقدمها في المواجهات الأخيرة سواء علي مستوي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ويسعي من أجل تحقيق الفوز علي ريال مايوركا من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني في مواجهة الاسبوع الـ28، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر يلا شوت.

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ريال مدريد وريال مايوركا ىلا شوت بث مباشر، يواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في الجولة الثامنة والعشرون لحساب إياب منافسات الدوري الاسباني في الموسم الحالي، ويحتضن ملعب ريال مايوركا إيبيروستار المواجهة المرتقبة بين أصحاب الأرض أمام الضيوف ريال مدريد، وتجمع مباراة اليوم صاحب المركز الأول ريال مدريد برصيد 63 نقطة أمام نظيره ريال مايوركا صاحب المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة، وتعتبر فرصة إنتصار ريال مدريد في اللقاء أكبر من ريال مايوركا علي الرغم من تواجد المواجهة علي ملعب مايوركا، وفي ظل المستويات المميزة التي يمر بها الريال إلا أنها أخذ فرصة جديده للأبتعاد أكثر بصدارة ترتيب الدوري الإسباني وذلك بعد تعادل فريق اشبيلية في نفس الجولة مع فريق رايو فاليكانو بهدف لمثله، وفي حال إنتصار ريال مدريد اليوم علي ريال مايوركا سيبتعد الميرنجي بصدارة ترتيب الليجا بعيدا عن الوصيف إشبيلية ويقترب من حسم اللقب في الموسم الحالي.

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يلا شوت مباراة ريال مدريد بث مباشر الان، يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا علي ملعب إيبيروستار معقل فريق ريال مايوركا مستضيف مباراة الجولة الثامنة والعشرون لحساب إياب بطولة الدوري الإسباني، ويأتي ريال مدريد للمباراة وهو في الصدارة برصيد 63 نقطة حصل عليهم الميرنجي بعدما خاض 27 مباراة وقد حقق خلالهم الفوز في 19 مباراة بينما تعادل الفريق في 6 مباريات وقد تلقي الخساره في مباراتين، ويأتي ريال مدريد لمباراة اليوم بعد ريمونتادا تاريخيه في بطولة دوري أبطال أوروبا لحساب دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وقد خسر الريال بهدف نظيف في الذهاب من أحراز اللاعب كيليان مبابي، ليعود ريال مدريد علي ملعبه في الإياب ويتلقي الهدف الأول عن طريق نفس اللاعب مبابي في بداية المواجهة ليعود الميرنجي بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما ليحصد بطاقة التأهل علي حساب البي اس جي لدور ربع النهائي بعدما إنتهت المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر ريال مدريد بعد مباراة اليوم كلاسيكو الأرض في الدوري الإسباني أمام برشلونة الغريم التقليدي.

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بث مباشر ريال مايوركا يلأشوت، يخوض ريال مايوركا مباراة اليوم علي أرضية ملعبه وأمام جماهيره في لقاء الجولة الثامنة والعشرون لحساب الدوري الاسباني من أمام ريال مدريد، وبعد أن خسر ريال مايوركا في الذهاب بسداسية مقابل هدف يسعي في الإياب لإستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق فوز هام ولكن علي آمل الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية أمام متصدر ترتيب الليجا، ويحتل قبل المواجهة ريال مايوركا المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة حصل عليهم بعد خوضه لـ27 مباراة وقد حقق خلالهم الفوز في 6 مبايات بينما تعادل الفريق في 8 مباريات وقد تلقي مايوركا الخساره في 13 مباراة، ويخوض ريال مايوركا مباراة اليوم أمام ريال مدريد وهو قادم من خساره في الجولة الماضية علي يد فريق سيلتا فيغو في المواجهة التي إنتهت برباعية مقابل ثلاث أهداف ويأتي ذلك بعد أن خسر أيضا من ريال سوسيداد في المباراة التي إنتهت بنتيجة هدفين دون رد، ويبحث ريال مايوركا في تحقيق إيجابية بعد الخساره في أخر أربعة مباريات علي التوالي.

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بث مباشر ريال مدريد وريال مايوركا يلا شوت، تتجه أنظار عشاق الكرة الإسبانية وبالتحديد محبي الفريقين نحو ملعب “إيبيروستار” من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بث مباشر يلا شوت في الدوري الاسباني لحساب الجولة الثامنة والعشرون في الموسم الحالي، وكان ريال مدريد قد أعلن غياب مدافع الفريق البرازيلي إيدير ميليتاو عن مواجهة ريال مايوركافي الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد مباراة اليوم أمام ريال مايوركا بتشكيل مكون من حراسة المرمي تيبو كورتوا، خط الدفاع كلا من كارفخال، ألابا، ناتشيو، ميندي، وفي خط الوسط كامافينجا، كاسيميرو، مودريتش، ويقود هجوم الميرنجي كلا من أسينسيو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، وسوف تنطلق اليوم الإثنين مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الأولي اتش دي مع المعلق رؤوف خليف.