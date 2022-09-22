تراند اليوم : لماذا أكمل كاظم الساهر حفله الأخير في مدينة هيوستن جالساً؟!

لماذا أكمل كاظم الساهر حفله الأخير في مدينة هيوستن جالساً؟!

هيوستن / الخليج 365

أقلق الفنان العراقي، كاظم الساهر، محبيه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها على المسرح خلال تقديم إحدى أغنياته في حفله الأخير الذي أقيم في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الفنان كاظم الساهر فجأة بأنه شعر بدوار شديد أثناء وقوفه على المسرح بشكل مفاجئ بعد أن قال فجأة "راسي دايخ"، ليظهر بعدها وهو يجلس على الكرسي لبعض الوقت ليستريح، ومن ثم تابع الحفل وتفاعل مع الجمهور

واستكمل الفنان كاظم الساهر جزءاً من حفله في أمريكا جالساً على الكرسي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات له أثناء الغناء جالساً

وكان ذلك الحفل ضمن الجولة الغنائية التي يقوم بها كاظم الساهر في عدد من المدن والولايات الأمريكية التي بدأت بهيوسن ثم لوس أنجلوس ومن المقرر أن يكملها الجمعة القادمة في ولاية شيكاغو ثم في ديترويت واشنطن ونيو جيرسي، قبل أن ينتقل إلى كندا، حيث يحيي حفلتين في تورنتو ومونتريال.

وكان الفنان العراقي كاظم الساهر أثار قلق متابعيه قبل أشهر بعد أن نشر صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام وظهر فيها يبدو عليه علامات التعب وبوجه شاحب للغاية، خاصة بعد أن أشارت التعليقات إلى أن التقدم في السن أصبح واضحاً عليه.

وعلق متابعو كاظم الساهر قلقهم على حالته الصحية بسبب شحوب وجهه وتغير ملامحه بشكل مفاجئ، كما أعربوا عن تخوفهم من أن يكون كاظم يعاني من أزمة صحية.

ولم يعلق كاظم الساهر على الصورة التي شاركها مع جمهوره وظهر فيها يرتدي تيشيرت باللون الأسود مع جاكيت جلد فوقه، وحظيت الصورة بتفاعل كبير من جانب المتابعين.

وعبر المتابعون عن حبهم الشديد لكاظم الساهر في التعليقات وعلق البعض منهم على الصورة قائلاً: "كل ما تكبر تحلا".

وكان الفنان كاظم الساهر ظهر اخيرا برفقة حفيدتيه، وذلك من خلال لقطة عفوية لهم، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والحسابات الناشطة بهم صورة للفنان كاظم الساهر مع حفيداته.

لاحظ محبي ومتابعي الفنان كاظم الساهر ظهور حفيداته الأثنين بعد أن كبروا ليصبحوا فتاتين جميلتين، حيث قارن الكثير من ملامحهم مع ملامح جدهم الفنان كاظم، حيث شبه المتابعين بينهم، حيث جاءت التعليقات على أحد الحسابات التي نشرت الصورة وقال عنها : " يا جمالهم تبارك الرحمن "، وتعليقات أخرى منها : " نفس الابتسامة " و " جميلات جمال

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