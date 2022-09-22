تراند اليوم : امرأة مناهضة لحرب أوكرانيا تقاطع نشرة أخبار بقناة روسية

امرأة مناهضة لحرب أوكرانيا تقاطع نشرة أخبار بقناة روسية

موسكو / الخليج 365

عرض مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية، لحظة مقاطعة امرأة مناهضة للحرب الأوكرانية لنشرة أخبار تقدم في التلفزيون الروسي الحكومي.

وقاطعت مارينا أوفسيانيكوفا نشرة الأخبار في القناة الروسية الأولى، وهي تحمل لافتة كتب عليها "لا للحرب. أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليك"، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأثار تصرف أوفسيانيكوفا إعجاب كثيرين، حيث أعادت الناشطة كيرا يارمش المتحدثة باسم أليكسي نافالني المعارض الروسي المعروف، نشر الفيديو على حسابها على "تويتر"، مع تعليق "هذه الفتاة رائعة".

وفي فيديو آخر، قالت أوفسيانيكوفا التي تعمل في القناة، إن والدها أوكراني ووالدتها روسية، وقد عملت في تقديم "الدعاية للكرملين" على حد وصفها، لافتة إلى "شعورها بالخجل إزاء ذلك".

وأضافت: "التزمنا الصمت عام 2014 عندما كان ضم شبه جزيرة القرم نقطة البداية. نحن الشعب الروسي، مفكرون وأذكياء. الأمر متروك لنا لوقف هذا الجنون. اخرجوا في مظاهرات، لا تخافوا من أي شيء، لا يمكنهم سجننا جميعا".

وتعليقا على تصرف أوفسيانيكوفا، قال بافيل تشيكوف مدير القناة، إنه جرى اعتقال الموظفة، حيث اقتيدت إلى أحد مراكز الشرطة في موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن القناة الأولى قالت إنها تجري مراجعة داخلية للحادث.

وبحسب القوانين الروسية، فإن تصرف أوفسيانيكوفا قد يصنف تحت القانون الذي يحرص على منع النشر العام لمعلومات كاذبة، وتصل عقوبة منتهكيه إلى السجن ما بين 3 إلى 15 عاما.

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