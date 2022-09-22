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تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مباراة الريال مباشر HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد ومايوركا مباشر

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة ، التي سوف يلعب بها ضد مضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم الإثنين، في إطار مواجهات الأسبوع رقم 28، من عمر بطولة ، على ملعب إيبيروستار.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في لقاء اليوم ضد ريال مايوركا شهدت 3 تغييرات عن مباراة باريس سان جيرمان الماضية، في ، والتي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 3-1.

ريال مدريد – الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو – لوكاس فاسكيز  – ديفيد ألابا.

في خط الوسط: فالفيردي – توني كروس –  كاسيميرو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما فينيسيوس جونيور ــ رودريجو جوس.

يُذكر أن اللوس بلانكوس يملك 63 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما يمتلك ريال مايوركا 26 نقطة، بالمرتبة رقم 16.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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