تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مباراة الريال مباشر HD مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد ومايوركا مباشر

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة ريال مدريد، التي سوف يلعب بها ضد مضيفه ريال مايوركا، مساء اليوم الإثنين، في إطار مواجهات الأسبوع رقم 28، من عمر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب إيبيروستار.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في لقاء اليوم ضد ريال مايوركا شهدت 3 تغييرات عن مباراة باريس سان جيرمان الماضية، في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرنجي بنتيجة 3-1.

ريال مدريد – الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فيرلاند ميندي – ناتشو – لوكاس فاسكيز – ديفيد ألابا.

في خط الوسط: فالفيردي – توني كروس – كاسيميرو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما فينيسيوس جونيور ــ رودريجو جوس.

يُذكر أن اللوس بلانكوس يملك 63 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، فيما يمتلك ريال مايوركا 26 نقطة، بالمرتبة رقم 16.