تراند اليوم : باحثون .. سر علمي مدهش للتمتع بحالة صحية أفضل

وكالات / الخليج 365

اكتشف باحثون يجرون أبحاثاً علمية حول السكان الأصليين في منطقة الأمازون البوليفية عن أن أبناء إحدى القبائل الأصلية يتمتعون بمعدلات منخفضة للغاية من الخرف.

تأتي الدراسة الجديدة بعد النتائج السابقة التي أفادت بأن نفس الأشخاص لا يعانون من أي حالات تقريبًا من أمراض القلب المرتبطة بالتقدم في العمر، وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Alzheimer’s & Dementia.

إن قبيلة تسيماني، والتي تُنطق باللغة الأصلية تشيماهناي، هي مجموعة فريدة من نوعها يبلغ عدد سكانها حوالي 17000 شخص يعيشون في مناطق نائية من بوليفيا، وخضعوا للكثير من الأبحاث على مدى العقود القليلة الماضية بسبب صحتهم الجيدة بشكل غير عادي في سن أكبر.

في عام 2017، اكتشف باحثون يعملون في إطار مشروع بحثي يحمل عنوان "تاريخ وصحة قبيلة تسيماني" مستويات منخفضة بشكل مدهش من شيخوخة الأوعية الدموية لدى البالغين في قبيلة تسيماني. لم تظهر لدى 85% من البالغين في تسيماني أي خطر للإصابة بأمراض القلب، وقدرت دراسة في دورية "لانسيت" أن البالغين من سكان تسيماني، بمتوسط أعمار 80 عامًا، يتمتعون بأوعية دموية تماثل الأوعية الدموية لبالغين أميركيين، أصغر بـ25 عامًا.

صحة المخ والخرف

ركزت الدراسة الجديدة على صحة الدماغ والخرف لدى أبناء قبيلة تسيماني. شملت الدراسة 435 شخصًا بالغًا، تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وباستخدام فريق محلي من الأطباء والمترجمين المدربين بعناية، أكمل المشاركون في تسيماني عددًا من التقييمات العصبية، بما يشمل فحوصات الدماغ بالأشعة المقطعية والاختبارات الإدراكية.