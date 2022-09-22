تراند اليوم : الصين تعلن عن أول كبد بيولوجية من صنع البشر

تمكن علماء الصين من صنع كبد بيولوجية بشرية هي الأولى من نوعها في العالم. كما وضع العلماء منظومة خاصة لمنع هذه الكبد الاصطناعية من التوقف عن القيام بوظائفها المطلوبة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وبواسطة هذه الكبد الاصطناعية تمت، حسب قول علماء معهد شنغهاي للعلوم البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الصينية، إطالة عمر حيوانات كانت تعاني قصورا حادا في عمل الكبد.

كما تم اختبار هذه الكبد التي هي من صنع الإنسان على الإنسان أيضا، حيث تطوعت امرأة عمرها 60 سنة تعاني التهابا في الكبد B منذ 40 سنة، وبعد إجراء عملية زرع الكبد الاصطناعية استقرت حالتها الصحية ولا يوجد حتى الآن ما يهدد حياتها.