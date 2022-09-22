تراند اليوم : الكآبة تصيب المسنين بالجلطة الدماغية وأمراض القلب

توصلت نتائج المقابلة الأولى ان 30 بالمائة من النساء و15 بالمائة من الرجال (23 بالمائة من مجموع المشتركين في الدراسة) بانت علييهم اعراض الكآبة، وان 40 بالمائة من المشتركين اكتشفت لديهم اعراض جديدة من الكآبة بعد كل مقابلة. وهذا يشير، بالنسبة الى الأشخاص بعد بلوغهم سن الـ 65 سنة وأكثر، إلى أن الذين كانت تظهر عندهم اعراض جديدة للكآبة بعد المقابلات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ارتفع عندهم احتمال الإصابة بأمراض القلب أو الجلطة الدماغية بنسبة 15 و32 و52 و74 بالمائة على التوالي خلال السنوات العشر التي جرت خلالها الدراسة.

وقد درس الخبراء الحالة الصحية لـ 7313 شخصا مسناً لم يكن أي منهم مصاباً بأي مرض من أمراض القلب أو الجلطة الدماغية أو الزهايمر في بداية الدراسة. وأجرى الخبراء مع كل من المشتركين في الدراسة مقابلة في بداية الدراسة، ثم أعيدت المقابلة الشخصية بعد 2 و4 و7 سنوات. إضافة إلى هذا جرى تقويم الحالة النفسية للمشتركين ومستوى السكّر والكوليسترول في الدم عند كل منهم.

واستنتج العلماء من هذا ان الكآبة هي من العوامل المسببة لأمراض القلب والجلطة الدموية، لذلك على الأطباء الانتباه الى اعراض الكآبة لدى المسنين دائما.