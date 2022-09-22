تراند اليوم : الصحة العالمية : نسعى لتطوير لقاح لـ "زيكا"

وكالات / مشرق نيوز

قال متحدث إعلامي باسم منظمة الصحة العالمية، إن الأدلة التي جمعتها وعرضتها المنظمة خلال اجتماعها الطارئ في جنيف ترجح علاقة الارتفاع الكبير في التشوهات الخلقية لدى المواليد في القارة الأمريكية الجنوبية بفيروس "زيكا".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية عن المتحدث جريجوري هارتل، القول إن المنظمة أعلنت حالة الطوارئ عالمياً "لغرض العمل بأسرع وتيرة ممكنة للكشف عن مسبب هذا المرض".

ورداً على سؤال حول الإجراءات المطلوبة لمواجهة الفيروس، قال هارتل إن المنظمة تشرف حالياً على تطوير لقاح للفيروس "لكن لم يتم التوصل إليه بعد".

وكشف المتحدث أن الفيروس ظهر لأول مرة في أفريقيا عام 1947، وانتقل من القارة السمراء إلى آسيا ومن ثم إلى جزر المحيط الهادي وصولاً لأمريكا اللاتينية.

وشدد على أن الدول الأكثر عرضة له هي "ذات المناخ الدافئ والتضاريس المستوية".