تراند اليوم : طبق مكرونة الليمون بالدجاج

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المكونات:
كيلو مكرونة
2 شرايحة دجاج مقطعة أصابع
1⁄2 ملعقة ملح وفلفل مطحون
3 فصوص ثوم مقطعة شرائح
1⁄4 ملعقة رقائق فلفل أحمر
3 ملعقة طعام زيت زيتون
3 ملعقة طعام بقدونس مفروم
عصير 2 ليمونة
1⁄2 كوب جبنة بارميزان مبشور
الطريقة:
1- اطهي المكرونة في وعاء كبير من الماء المغلي المملح.
2- يتبل الدجاج بالملح والفلفل، وتسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتشوح الدجاج، حتى تصبح ذهبية اللون
3- في وعاء آخر يضاف الثوم ورقائق الفلفل الأحمر وزيت الزيتون ويقلى حتى تفوح رائحته، وتضاف لها المكرونة وتقلب جيدا.
4- توضع المكرونة في وعاء كبير وتضاف لها الدجاج الحار المتبل ويرش عليها البقدونس المفروم وعصير الليمون وجبنة البارميزان وتقلب جيدا قبل التقديم.