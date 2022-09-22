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تراند اليوم : طبق مكرونة الليمون بالدجاج

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المكونات:
كيلو مكرونة
2 شرايحة دجاج مقطعة أصابع
1⁄2 ملعقة ملح وفلفل مطحون
3 فصوص ثوم مقطعة شرائح
1⁄4 ملعقة رقائق فلفل أحمر
3 ملعقة طعام زيت زيتون
3 ملعقة طعام بقدونس مفروم
عصير 2 ليمونة
1⁄2 كوب جبنة بارميزان مبشور
الطريقة:
1- اطهي المكرونة في وعاء كبير من الماء المغلي المملح.
2- يتبل الدجاج بالملح والفلفل، وتسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتشوح الدجاج، حتى تصبح ذهبية اللون
3- في وعاء آخر يضاف الثوم ورقائق الفلفل الأحمر وزيت الزيتون ويقلى حتى تفوح رائحته، وتضاف لها المكرونة وتقلب جيدا.
4- توضع المكرونة في وعاء كبير وتضاف لها الدجاج الحار المتبل ويرش عليها البقدونس المفروم وعصير الليمون وجبنة البارميزان وتقلب جيدا قبل التقديم. 

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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