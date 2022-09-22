تراند اليوم : طبق مكرونة الليمون بالدجاج

المكونات:

كيلو مكرونة

2 شرايحة دجاج مقطعة أصابع

1⁄2 ملعقة ملح وفلفل مطحون

3 فصوص ثوم مقطعة شرائح

1⁄4 ملعقة رقائق فلفل أحمر

3 ملعقة طعام زيت زيتون

3 ملعقة طعام بقدونس مفروم

عصير 2 ليمونة

1⁄2 كوب جبنة بارميزان مبشور

الطريقة:

1- اطهي المكرونة في وعاء كبير من الماء المغلي المملح.

2- يتبل الدجاج بالملح والفلفل، وتسخن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وتشوح الدجاج، حتى تصبح ذهبية اللون

3- في وعاء آخر يضاف الثوم ورقائق الفلفل الأحمر وزيت الزيتون ويقلى حتى تفوح رائحته، وتضاف لها المكرونة وتقلب جيدا.

4- توضع المكرونة في وعاء كبير وتضاف لها الدجاج الحار المتبل ويرش عليها البقدونس المفروم وعصير الليمون وجبنة البارميزان وتقلب جيدا قبل التقديم.