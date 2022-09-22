تراند اليوم : في سابقة هي الأولى من نوعها.. تجمّع لمُربي الكلاب بغزة

غزة/ الخليج 365

تجمع العشرات من مُربي وهواة الكلاب بساحة الكتيبة بمدينة غزة اليوم الجمعة، في دعوة أطلقتها مجموعة أسمت نفسها "كلاب جيرمن غزة" عبر الفيسبوك، في تجمع هو الأول من نوعه للكلاب بقطاع غزة.

ويقول مطلق الدعوة ومشرف المجموعة محمد أبو الخير" إن الفعالية جهد شخصي، وتهدف إلى التعرف على أنواع الكلاب وسلالاتها، وهو انتقال المربين والهواة إلى أرض الواقع".

وتتضمن المجموعة نحو 14 ألف هاوي من مربي وهواة الكلاب بغزة.

ويبين أبو الخير أن عدد المشاركين بالفعالية بلغوا ما يقرب 200 مربٍ، آملًا في المرات القادمة أن يكون العدد أكبر ومنظم بشكل أكثر.

وطالب مطلق الدعوة أن يكون هناك اهتمام أكبر من الجهات الرسمية بالمربين واحتياجاتهم، وقال: "نسعى لعمل جمعية تختص بمربي الكلاب بغزة".

أما مربي الكلاب عبد الرحمن راضي فقد تمكن من جلب كلبته "جوليا" (3 أعوام) والتي اشتراها بـ500 دولار فيقول إنه اقتناها لتربيتها، عدا عن كونها أليفة.

ويبين راضي أنه من أوائل المربين للكلاب بغزة، ويوضح أن تكلفة تربية الكلب الواحد تصل لـ100 دولار شهريًا شاملة طعام ونظافة وعلاج وكلما كان الكلب مدربًا كلما ارتفع ثمنه.

وأبدى زائرون للمكان اهتمامًا بالفعالية، حيث يقول المواطن أحمد الخزندار: "جميل أن يكون لدينا تجمعات مماثلة في غزة""، مبينًا أن وجود مثل هذه الفعالية سيدعوه لاقتناء كلب خاص به مستقبلًا لأغراض الحماية.

إلا أن المواطن سعيد الدحدوح –والذي يحرص على الجلوس في الساحة الخضراء أسبوعيًا، فقد أبدى امتعاضه من التجمع، قائلاً إنه لم يعد يرغب بالمجيء وعائلته هنا مجددًا وأن لدى شعبنا قضايا أهم من هذه الكلاب.