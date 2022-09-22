تراند اليوم : فيروس زيكا يصل أوروبا.. الكشف عن إصابة امرأة حامل في إسبانيا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا عن اكتشاف إصابات مؤكدة بفيروس “زيكا” من بينها سيدة حامل في أول حالة من نوعها في القارة الأوروبية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أمس الخميس اكتشاف 7 حالات، من بينها امرأة من إقليم كتالونيا عادت مؤخرا من رحلة من كولومبيا، حيث من المرجح إصابتها بفيروس “زيكا” هناك.



وقالت الوزارة إن هناك إصابتين إضافيتين في كتالونيا، واثنتين أخريين في منطقة قشتالة وليون، بالإضافة إلى إصابة سادسة في مورسيا وسابعة في العاصمة مدريد، مشيرة إلى أن جميع الحالات السبع تتمتع بـ”صحة جيدة”.



وتأتي هذه الأنباء بعد إعلان أعرب باحثون، فيه، عن خشيتهم من إصابة مئات الآلاف من الإسبان بفيروس “زيكا”، في حال شرعت بعوضة “النمر” المحلية في نقل المرض.



فقد أوضح مدير مركز الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، فرناندو سيمون، أن حكومة بلاده تتوقع تسجيل ما بين 200 و250 إصابة، خلال العام الحالي، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية”.

لكن الأكاديمي الإسباني يرجح أن تكون الأمور أكثر سوءا في حال بدأت بعوضة النمر الآسيوي بنقل فيروس زيكا، الأمر الذي يستدعي جهودا أكبر.



وأشار إلى أن بعوضة الزاعجة المصرية هي التي تنقل فيروس زيكا، في الوقت الحالي، وهي من فصيلة قلما تسافر إلى أوروبا.



وانتشر فيروس “زيكا” مؤخرا في الأميركتين، ويشكل خطرا أكبر على النساء الحوامل اللائي قد ينقلن المرض إلى الأجنة، ما ينتج عنه خلل وتشوهات خلقية في الجمجمة.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ، في وقت سابق، فيما أبدت وكالة الطاقة الذرية استعدادها للتعاون في محاربة المرض عبر تعريض ذكور البعوض لإشعاعات تصيبها بالعقم.