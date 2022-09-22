تراند اليوم : التشخيص المبكر لسرطان البروستاتا ينقذ حياة الرجال

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان في مصر، أعلنت شركة أستلاس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى عن شراكتها مع الجمعية المصرية الرائدة لدعم مرضى السرطان “CanSurvive” لنشر وتعزيز الوعي بمرض سرطان البروستاتا.

وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية “السرطان من منظور المرضى” والتي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسرطان في القاهرة. وضمت الفعالية 16من مؤسسات وهيئات دعم مرضى السرطان من أنحاء المنطقة، بهدف تسليط الضوء على تجارب المرضى.

وفي تعليقه على هذه الفعالية قال د.أسامة النواساني، المدير الإقليمي للشؤون الطبية، أستلاس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى: ”يتمثل هدفنا الرئيسي في نشر الوعي حول سرطان البروستاتا، وذلك من خلال الشراكة مع جمعية CanSurvive المصرية وغيرها من جمعيات دعم المرضى في المنطقة. ولا شك في أن مناقشة مرض السرطان خلال ملتقى مثل فعالية “السرطان من منظور المرضى” يعد خطوة إيجابية تفتح قنوات الحوار حول مواضيع طبية حساسة مثل سرطان البروستاتا. إن الريادة التي حققتها أستلاس في مجال علاج سرطان البروستاتا هي ثمرة شراكتنا المستمرة مع المرضى وأطبائهم. وقد حرصنا على إدراج دول المنطقة في سجلASPIRE العالمي لسرطان البروستاتا لكي يتمكن الباحثون من إدراج مرضاهم ممن تنطبق عليهم الشروط للمشاركة في أبحاث أستلاس حول هذا المرض”.

من جانبه قال د. محسن مختار، أستاذ طب الأورام السرطانية الإكلينيكي في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان “CanSurvive”: ”اليوم العالمي للسرطان هو يوم مخصص لتسليط الضوء على مرضى السرطان وإتاحة المجال لهم لمشاركة تجاربهم، كما أنه مناسبة لجمعيات دعم مرضى السرطان لتأكيد دعمها لقضايا توفير وصول أفضل لسبل العلاج وتحسين جودة حياة مرضى السرطان. ونحن سعداء بمشاركة أستلاس في فعالية السرطان من منظور المرضى”.

واختتم د. أسامة النواساني بقوله: ”لا يتم تسليط الضوء على سرطان البروستاتا ومناقشته بالقدر الكافي في المنطقة. ونظراً لقلة الاطلاع والوعي بهذا المرض فإن تشخيص المرضى في المنطقة غالباً ما يأتي في مرحلة متأخرة من المرض. ولعل سبب الإحباط الأبرز في هذا الوضع هو أن سرطان البروستاتا يعتبر من الأمراض ذات نسبة الشفاء التام المرتفعة في حال التشخيص المبكر. وينبغي على الرجال بعمر 45 عاماً فأكثر ممن لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البروستاتا، والرجال بعمر 50 عاماً فأكثر بدون تاريخ عائلي للإصابة، مراجعة الطبيب لإجراء فحوص دورية تهدف للكشف عن هذا المرض”.

تجدر الإشارة إلى أن سرطان البروستاتا بات من الأمراض متزايدة الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير آخر الإحصائيات في مصر إلى أنه واحد من أكثر 10 أنواع سرطان انتشاراً لدى الرجال ، ومما يستدعي القلق بالنسبة للأخصائيين في مجال طب الأورام السرطانية والمسالك البولية هو أن المرضى عادة لا يدركون مدى شدة الأعراض لديهم، وبالتالي فهم يلجأون لاستشارة الطبيب في مراحل متأخرة من المرض، مع العلم بأن نسبة الشفاء والنجاة بعد الإصابة بسرطان البروستاتا مرتفعة في حال تم تشخيصه مبكراً.