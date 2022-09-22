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تراند اليوم : الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة الوم وغدا منخفض جوى

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وكالات/ الخليج 365

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف ومغبراً و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية  شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتتاثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر من غد السبت بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالى 60 كم /ساعة  والبحر مائجاً .

وتبقى البلاد يوم الأحد تحت تاثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المرافقة له لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، ، والرياح جنوبية  غربية الى  شمالية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة  مع هبات قوية احيانا  والبحر مائجاً .

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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