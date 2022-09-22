تراند اليوم : استخدام الأرقطيون لتطهير الجسم من السموم

اعلنت الخبيرة الفرنسية جاك لابسوسكات في العلاج بالنباتات الطبيعية أن نبات “الأرقطيون” له العديد من الفوائد الصحية فهو مدر للبول وتساعد على إفراز العرق ومنقيه للدم ومضاده للألتهابات والإمساك كما لها تأثير كمضاد للسرطان.

وتنصح الخبيرة بتناول أوراق وجذور “الأرقطيون” الذي يعمل فى تنشيط الكبد والكلى وتطهير الجسم من السموم وتخفيف من الآم المعده والأمعاء وألآم الروماتيزم كما أنها تحمى الجسم من بروده الجو وهى مهدئه فى حالة الإصابة بالفطريات.

ويتم خلط الجذور مع الماء المغلى لعمل كريمه لوضعها على الأكزيمه والصدفية والقوباء حيث يتم وضعها على المنطقة المصابه لمده عشر دقائق وتجدد يوميا حتى حتى ينتهى المرضى كذلك بالنسبة لحب الشباب والدمامل يتم غمس قطعه من القطن من هذا الكريم ويمسح به الوجه فى الصباح، طبقا لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

وأخيرا يتم تقطيع عشر جرام من جذور هذا النبات فى نصف لتر ماء ويغلى على النار لمدة 15 دقيقة تم يترك ليبر ويشرب فى الصباح والظهر والمساء قبل تناول وجبات الطعام.