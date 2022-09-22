تراند اليوم : البعوضة الناقلة لفيروس زيكا تنشط فى المناطق الحارة

أوضح أطباء أمريكين بعد دراسة على فيروس زيكا، أن فيروس (زيكا) ينتشر أكثر في ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث تنشط البعوضة المسؤلة عن نقل المرض إلى البشر.

وأوردت قناة (سي بي إس) الأمريكية عن عالم الحشرات بيل ريزين من جامعة كاليفورنيا ومعد الدراسة قوله إن ارتفاع الحرارة يساعد البعوضة الناقلة للمرض على النمو بشكل أسرع ونقل الإصابة بفيروس زيكا وحمى الضنك وأمراض أخرى في سن صغيرة.

وذكر ريزين “مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد أعداد البعوض وتتزايد فرص الإصابة بالعدوى. وفي هذا الإطار تتزايد سرعة التناسل للبعوضة بسبب الحرارة ولهذا تستطيع البعوضة نقل المرض في بعد فترة أقصر للبشر.”

وينوه إلى أن ارتفاع نسبة الإصابة بالمرض مؤخرا إرتبط بدرجات الحرارة المرتفعة والمناطق الأكثر جفافا في البرازيل.

وأضافت الصحيفة إلى أن مدينة ريسيف في البرازيل وهي أكبر مدينة في المنطقة التي ظهر فيها المرض مرت بأكثر الفترات حرارة خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر الماضية بإرتفاع وصل إلى 1.2 درجة مئوية عن المتوسط حسب المعلومات التي وفرتها وكالة ناسا الأمريكية.

والجدير بالذكر انه رغم عدم تصنيف فيروس “زيكا” كفيروس قاتل، وذلك منذ ظهوره سنة 1950 في أوغندا وانتقاله بعدها إلى آسيا ثم إلى أمريكا اللاتينية، وعلى الرغم أيضاً من أن أعراضه بسيطة، كالطفح الجلدي أو الحمى الخفيفة لمدة تصل أسبوعاً، ثم يتعافى منها المريض.

غير أنه يشكل خطراً كبيراً على النساء الحوامل والمواليد الجدد بشكل خاص، ورغم أنه لم يتم إلى الآن علمياً تأكيد تسبب الفيروس للتشوهات الخلقية، إلا أن هناك أدلة وثيقة ترجح صلة الفيروس بالتشوهات، وذلك لتزامن انتشاره مع ازدياد حالات التشوه بصفة عالية وفي مكان واحد، وما نعرفه هو أن الأعاصير التي ضربت قبل أسابيع، منطقة أمريكا اللاتينية خلفت مياهاً راكدة تسببت في تكاثر البعوض وانتشاره، ما عدا في تشيلي.