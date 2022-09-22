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تراند اليوم : طريقة عمل خبز البيتا مع سلطة البرغل

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وكالات/ الخليج 365

*المقادير:

• 200 غرام من البرغل المطبوخ(يمكن أن تكون بقايا من البرغل) •

1 حبة خيار، مقطعة لدوائر صغيرة أو مكعبات

• 5 حبات من الطماطم البندورة الصغيرة أو المتوسطة، مفرومة ناعماً

• 1 بصل أخضر مفروم ناعماً

• حفنة من البقدونس المفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون و 4 ملاعق كبيرة من عصير ليمون الحامض

• 5ml أو 7ml  من الهريسة الحارة

*طريقة التحضير:

• إخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض والهريسة الحارة في وعاءٍ كبير. ضعيهم في البرغل والبندورة والخيار والبصل والبقدونس واخلطيهم جيداً.

• سخين خبز "البيتا" مرةً واحدة واملأيها بهذا الخليط وقدميها. 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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