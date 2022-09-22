تراند اليوم : طريقة عمل خبز البيتا مع سلطة البرغل

وكالات/ الخليج 365

*المقادير:

• 200 غرام من البرغل المطبوخ(يمكن أن تكون بقايا من البرغل) •

1 حبة خيار، مقطعة لدوائر صغيرة أو مكعبات

• 5 حبات من الطماطم البندورة الصغيرة أو المتوسطة، مفرومة ناعماً

• 1 بصل أخضر مفروم ناعماً

• حفنة من البقدونس المفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون و 4 ملاعق كبيرة من عصير ليمون الحامض

• 5ml أو 7ml من الهريسة الحارة

*طريقة التحضير:

• إخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض والهريسة الحارة في وعاءٍ كبير. ضعيهم في البرغل والبندورة والخيار والبصل والبقدونس واخلطيهم جيداً.

• سخين خبز "البيتا" مرةً واحدة واملأيها بهذا الخليط وقدميها.