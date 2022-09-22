تراند اليوم : طريقة عمل خبز البيتا مع سلطة البرغل

- 1/2
- 2/2
وكالات/ الخليج 365
*المقادير:
• 200 غرام من البرغل المطبوخ(يمكن أن تكون بقايا من البرغل) •
1 حبة خيار، مقطعة لدوائر صغيرة أو مكعبات
• 5 حبات من الطماطم البندورة الصغيرة أو المتوسطة، مفرومة ناعماً
• 1 بصل أخضر مفروم ناعماً
• حفنة من البقدونس المفروم
• 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون و 4 ملاعق كبيرة من عصير ليمون الحامض
• 5ml أو 7ml من الهريسة الحارة
*طريقة التحضير:
• إخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض والهريسة الحارة في وعاءٍ كبير. ضعيهم في البرغل والبندورة والخيار والبصل والبقدونس واخلطيهم جيداً.
• سخين خبز "البيتا" مرةً واحدة واملأيها بهذا الخليط وقدميها.