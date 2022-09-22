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تراند اليوم : بيض أنثوي داخل أجساد ذكور أسماك القاروس بسبب التلوث

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اكتشف فريق علمي من هيئة الحياة البرية والأسماك الأمريكية أن 60 إلى 100% من ذكور أسماك القاروس التي خضعت للفحص، خلال دراسة أجروها، تحمل في منطقة الخصية خلايا بيض أنثوي.

وقال موقع «ناشونال جيوجرافيك» إن العلماء لا يعرفون حتى الآن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة لكنهم يربطون هذا التغير الذي طرأ على أسماك القاروس بالتلوث البيئي بالمواد الكيميائية التي تتسبب في حجز الهرمونات الجنسية.

وخلال العقد الماضي، عثر العلماء على حالات كثيرة لذكور أسماك ذات طابع أنثوي في 37 نوعا مختلفا في شمال أمريكا، وأوروبا، وبقيه بلدان العالم.

ويقول العالم إن اكتشاف مثل تلك الحالات وسط أسماك المحميات الطبيعية التي تتوفر لها حماية كبيرة أمر مثير للقلق لأنه يعني أن التلوث ليس بعيدا حتى عن المحميات الطبيعية الخاضعة للرقابة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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