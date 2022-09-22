تراند اليوم : محمد بن راشد: مطلوب شاب لمنصب وزير

المشرق-وكالات:

طلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، من الجامعات في الإمارات ترشيح 3 شباب و3 شابات من كل جامعة ممن تخرجوا في آخر عامين أو ممن هم في سنواتهم الأخيرة، ليختار منهم وزيرا.

وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات بالغتين العربية والإنكليزية على حسابه في موقع "تويتر" إنه يريد أن يختار شابا أو شابة تحت سن الـ25 ليمثل قضايا الشباب وطموحاتهم وليكون وزيرا في حكومة الإمارات.

وبين أن الشباب يمثلون 50% من المجتمعات العربية ومن المنطق أن يكون الاهتمام بهم وبقضاياهم يوازي هذه النسبة.

وأضاف أن الإمارات دولة شابة وقامت على الشباب ووصلت للمراكز الأولى عالميا بسببهم، حيث يمثلون سر قوة الدولة وسرعتها وهم الكنز الذي تدخره للأيام القادمة.

تغريدات الشيخ محمد بن راشد على "تويتر"