تراند اليوم : توقعات لبنان 2020 ..حكومات ستنهار وحرب بين لبنان وسوريا

توقعات لبنان 2020 أطلّت عالمة الفلك والإعلامية ماغي فرح، عبر قناة "الجديد"، وقالت إنّ توقعات لبنان 2020 ، ستكون مصيرية وستطبع العصر كله والسنوات الـ25 القادمة، موضحة أنّ السبب يعود لحدث فلكي استثنائي لقاء ثلاثة كواكب في برج واحد هو برج الجدي.

وتحدثت فرح عن انهيار بعض الحكومات بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات مشيرةً إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر خطراً من السنة الحالية وستكون أكثر عنفاً، ورؤوس سوف تسقط وغياب رئيس دولة.

وتوقعت نشوب حرب بين لبنان وسوريا من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى.