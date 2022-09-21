تراند اليوم : يانصيب تركيا 2019 مباشر .. نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2019 - 2020

يانصيب تركيا 2019 مباشر نقدم لكم قرائنا الكرام نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2019 - 2020 ، عبر موقعنا الاخباري حيث أصدرت مؤسسة اليانصيب التركي نتائج سحب يانصيب راس السنة للعام 2019 /2020 ، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب التركي الوطني راس السنة.

اليوم هي لحظة الكشف الرسمي عن الفائز بالجائزة الكبرى في يانصيب تركيا 2019 ليلة راس السنة ، والتي جرى السحب لها الثلاثاء 31-12-2019 لجميع البطاقات المشتركية في اليانصيب التركي في تركيا .

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فقد أكدت المؤسسة الراعية لليانصيب التركي استعدادها للكشف عن أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب تركيا السحب الأخير للعام 2019 سحب ليلة رأس السنة ، مباشرة عبر الهواء لجميع البطاقات ومشتركي يانصيب التركي في تركيا.