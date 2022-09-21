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تراند اليوم : يانصيب تركيا 2019 مباشر .. نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2019 - 2020

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يانصيب تركيا 2019 مباشر نقدم لكم قرائنا الكرام نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2019 - 2020 ، عبر موقعنا الاخباري حيث أصدرت  مؤسسة اليانصيب التركي نتائج سحب يانصيب راس السنة للعام 2019 /2020 ، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب التركي الوطني راس السنة.

اليوم هي لحظة الكشف الرسمي عن الفائز بالجائزة الكبرى في يانصيب تركيا 2019 ليلة راس السنة ، والتي جرى السحب لها الثلاثاء 31-12-2019 لجميع البطاقات المشتركية في اليانصيب التركي في تركيا .
يمكنكم البحث عن نتائج يانصيب تركيا اليوم  من خلال ( الرابط التالي )  فور الاعلان عنه رسمياً .
فقد أكدت المؤسسة الراعية لليانصيب التركي استعدادها للكشف عن أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب تركيا السحب الأخير للعام 2019 سحب ليلة رأس السنة ، مباشرة عبر الهواء لجميع البطاقات ومشتركي يانصيب التركي في تركيا.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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