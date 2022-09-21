تراند اليوم : الاهلي مباشر .. بث مباشر ماتش الاهلي اليوم مباشر الان بث مباشر الاهلي ضد بتروجيت بث مباشر الآن

بث مباشر مباراة الأهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت مباراة الأهلي البوم، ويامل عشاق النادي الاهلي واداره في تحقيق المزيد من الالقاب هذا الموسم بعدما فشل المارد الاحمر في تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا اضافه الى الدوري المصري وكاس مصر الخاص بالموسم الماضيه ولكن من المتوقع ان يكون هذا الموسم متغيرا، ماتش الاهلي اليوم مباشرة ،

ماتش الأهلي وبتروجيت اليوم يلا شوت

عايزه اروح على الكثير من اللاعبين على النادي الاهلي واسقطب المارد الاحمر الكثير من اللاعبين دول الخبره وعلى راسهم البرازيلي سافيو الذي من المتوقع ان يقود هجوم النادي الاهلي هذا الموسم.

مباراه بتروجيت مباراه قويه للغايه بتروجيت الفريق المتمرس الذي لعب كثيرا في الدوري المصري الممتاز والعائد الى الدوري المصري من جديد الى تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه قويه ضد النادي الاهلي.

مباراة الاهلي بث مباشر الآن حيث كشف المدير الفني الجديد مارسيل كولر عن تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بتروجيت حيث سيلتقي الخصمان اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، في مواجهة ودية تأتي في إطار الاستعداد لخوض المواجهات الرسمية، وتعتبر هذه المباراة بمثابة الاختبار الحقيقي للمدير الفني الجديد الذي تم تعينه بديلاً عن المدير الفني السابق ريكاردو سواريش الذي فشل في قيادة الأهلي نحو الانتصارات وتحقيق أي لقب.

و تقام مباراة الأهلي وبتروجيت على ملعب مختار التتش، حيث يحرص لاعبي المارد الأحمر على تقديم مستوى جيد في ظل ترقب الجماهير لهم معلقين أمال كبيرة بأن ينجح المدير الفني الجديد في مهمته، وسوف تشهد تشكيلة الأهلي أمام بتروجيت العديد من التغييرات الهامة مثل حيث يفقد المارد الأحمر خدمات الحارس الأساسي محمد الشناوي بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب المصري، فيما ستكون المفاضلة بين مصطفى شوبير وعلي لطفي للتواجد في حراسة عرين الأهلي.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام بتروجيت

في حراسة المرمى: علي لطفي أو مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: كريم فؤاد أو(ميدو حسام)، محمد هاني، محمد مغربي، ياسر إبراهيم.

في خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر رضوان.

في خط الهجوم: شادي حسين أو (محمود كهربا)، حسين الشحات، زياد طارق.

وستنطلق مواجهة الأهلي وبتروجيت على قناة أون تايم سبورت في الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر وفلسطين.