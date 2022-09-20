تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر والسودان HD بث مباشر مباراة مصر والسودان يلا شوت HD مباراة مصر اليوم مباشر

بث مباشر مصر بث مباشر مصر والسودان بث مباشر مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر والسودان مباراة مصر اليوم مباشر ويلتقى منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السودان مساء اليوم الأربعاء في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وحصد منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ثلاث نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح وخسر فى الجولة الأولى أمام نيجيريا.

فيما يمتلك منتخب صقور الجديان نقطة وحيدة من التعادل مع غينيا بيساو والخسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا.

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش على الدفع بتشكيلة منتخب مصر المتوقعة اليوم الأربعاء في مباراة السودان على النحو التالي:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأيمن اشرف وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم.وعمر كمال عبد الواحد ومحمد النني.وعمرو السولية.وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش.ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

كان عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني جدد تأكيده نيابة عن زملائه اللاعبين على إصرارهم مع جهازهم الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني على بذل أقصى جهد لديهم لتحقيق هدف الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم مباراة مصر والسودان في ختام المجموعة الرابعة للبطولة، وحضره السولية رفقة كيروش المدير الفني.

وقال السولية أيضًا إن مباراة السودان غدًا ليست سهلة ، ولم تعد هناك مباريات سهلة في البطولة، ولكننا حتما سنلعب لتحقيق الفوز بها، مشيرًا إلى أنهم يمضون في البطولة خطوة خطوة، ووعد بتحسن الآداء بشكل تدريجي مع توالي المباريات.

أضاف لاعب المنتخب الوطني أنه وكل زملائه يعلمون جيدا قيمة القميص الذي يرتدونه ، ومن أجل ذلك سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ما تتمناه جماهير الكرة المصرية وما يرضي طموحهم أيضا كلاعبين.