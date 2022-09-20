تراند اليوم : بالفيديو : محمد عساف يطلق كليب "راني" مع الفنان فضيل

الخليج 365/

كشف شركة بلاتينوم ريكوردز على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب الديو الذي جمع نجم اراب آيدول الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنان فضيل.

الديو حمل عنوان “راني” وهي اغنية من ألبوم محمد عساف الجديد “ما وحشناك” الذي صدر مؤخراً وتضمن 10 اغنيات.

الكليب حمل توقيع المخرجDiego Hurtado De Mendoza، وقد تم تصويره في المغرب حيث ظهر في معظم الصور المعالم الجميلة للمغرب.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو كليب حيث عبّر عن المحبين عن اعجابهم بالعمل الذي حقق اكثر من 175 الف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه.

الاغنية الديو من كلمات محمد المرضي، الحان وتوزيع: RedOne & The Ghosts Producers.