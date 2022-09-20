تراند اليوم : الأسبـرين قد يقلل الإصابة بسرطـان الخلايا الصبغية

وكالات/مشرق نيوز

منذ فترة طويلة عرف الاسبرين، بفوائده الصحية المتعددة مثل تخفيف الألم والحماية من الإصابة بالنوبات القلبية، وأيضاً كعقار قد يساعد في الحماية من سرطان الجلد، وفق ما خلصت إليه دراسة أمريكية حديثة، أشارت إلى دوره في الوقاية من نوع محدد من سرطان الجلد يصيب الخلايا الصبغية melanoma.

ووجد البحث، الذي أجرته جامعة ستانفورد الأمريكية، علاقة قوية بين الأسبرين، وهذا النوع من السرطان إذ يقل معدل الإصابة به بين مستخدمي الدواء بشكل متكــرر، إلا أن الدراسة لم تجد دليلاً على وجــود علاقة بين العقار الشائع وتراجع مخاطر الإصابــة بالمــرض.

ويؤيد البحث الحديث نتائج توصلت إليها دراسات علمية سابقة بأن الأسبرين ربما يكون واقياً من بعض أنواع السرطان، التي يعتقد الباحثون بأن الالتهابات لها دور كبير في الإصابة به.

ولا تعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تناولت الأسبرين كمادة واقيــة من أنواع السرطان المختلفة فقد كشفت دراسات اخرى عن دور الأسبرين في محاربة سرطان الرئة عند النساء, و أهميته في تأخير تقــدم مرض سرطان القولون لدى المــصابين به.