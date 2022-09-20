تراند اليوم : أفعى في معدة امرأة باليابان تثير الرعب لدى الأطباء

وكالاتمشرق نيوز

عثر الطبيب "داميان بيريز" في إحدى مستشفيات اليابان ، على أفعى تعيش في معدة امرأة منذ 36 عاماً تنمو على طعامها.

وقال الدكتور بيريز :"ذهلت وتفاجأت وكأني أشاهد فيلم رعب عندما شاهد الأفعى تخرج من معدة المرأة كانت الأفعى بيضاء اللون مخططة بدوائر غامقة كان فمها كبيراً وحين نظرت إلينا كشرت عن أنيابها وأصدرت صوتا يشبه صوت إبريق البخار، أعتقد أن الأفعى كانت بحال غضب لأننا كنا نخرجها من مربضها السري، إحدى الممرضات تملكها الخوف بينما وقفت أخرى وأخذت تصرخ.

كما قال الطبيب داميان أحد المشرفين على العملية، :"أعتقد أن الأفعى كانت تعيش في مصران المرأة "باتريسيا" الغليظ وتتغذى من الطعام الذي يمر من خلال جهازها، وتنمو تدريجياً أكبر فأكبر ، متسائلاً كيف وصلت إلى هناك (لا فكرة لدينا ولا لدى باتريسيا) ، بعدما أزال الجراحون الأفعى من معدة باتريسيا ، أخذت تتعافى ببطء.

ويقول الباحثون أن باتريسيا قد تكون ابتلعت بويضة أفعى حين شربت من مياه النهر أثناء إحدى الرحلات.

"باتريسيا روجر" ليست الضحية الأولى بهذا البلاء البشع ، فقد ذكر في أدب العصور الوسطى وفي الملفات الطبية بما فيها القرن التاسع عشر عن حالات مشابهة ، ففي القرن السادس عشر في فرنسا عانى صانع أحذية من آلام حادة في معدته مدة عشر سنوات إلى أن انتهى به الأمر بطعن نفسه يأساً ، لاحقاً ، عثرت أرملته على أفعى حية في تابوته وقد خرجت من خلال الجرح حيث طعن نفسه.