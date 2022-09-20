تراند اليوم : دماغ المرأة مبرمج للرد على بكاء الطفل

طوكيو /وكالات/ مشرق نيوز

أكدت دراسة يابانية وإيطالية مشتركة ان دماغ المرأة مبرمج للرد على بكاء الطفل.

وكشفت الدراسة التي نشرت في دورية "نورو ريبورت" العلمية أن الباحثين، جيانلوكا إسبوزيتو، من اليابان، ونيكولا دي بيسابيا من جامعة ترينتو بإيطاليا قاما بتصوير مقطعي على مجموعة من النساء والرجال الراشدين، بهدف دراسة آثار بكاء الطفل جراء جوعه على نشاطهم الدماغي خلال فترة استراحة دماغهم أثناء اليقظة.

ووجد الباحثون أن الرجال والنساء، سواء كان لديهم أولاد أو لا، تفاعلوا بشكل مختلف مع بكاء الطفل، موضحين أن القشرة البصرية والجزء الأمامي من الفص الجبهي من الدماغ، المسؤولين عن دفق الأفكار خلال استراحة الدماغ أثناء اليقظة، بقيا ناشطين لدى الرجال بعد التعرض لبكاء الطفل، غير أن نشاط النساء الدماغي في هاتين المنطقتين تراجع.

وأوضحوا ان هذا التراجع يشير إلى أن دماغ المرأة يستجيب لطلب الرضيع بتناول الطعام، من خلال إيقافه لدفق الأفكار بعد تعرضه لبكاء الطفل، في حين أن النشاط الدماغي لدى الرجل لم يتغيّر، حتى بعد سماعه بكاء الطفل.