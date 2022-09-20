تراند اليوم : بالفيديو.. فتاة تشرب من أذنيها

وكالات مشرق نيوز

في مشهد أغرب من الخيال تظهر فتاة جامعية قدرات الجسم البشري من خلال قدرتها على الشرب ليس من فمها بل بواسطة أذنها، حسب ما ورد في موقع صحيفة “مترو” البريطاني.

وعبر مقطع فيديو تناولته شبكات التواصل الاجتماعي، قامت هذه الفتاة بشفط مشروب خلال ماصة الشراب وضعت إحدى طرفيها في الكوب، بينما الطرف الآخر في إحدى أذنيها، وليس في الفم كعادة البشر.

وفي إحدى التعليقات على ما فعلته الفتاة: “نظرياً بإمكان الإنسان أن يشرب من الأذن، ففي هذه الحالة تصبح طبلة الأذن مثقوبة، وهذا الثقب سيكون بدوره بمثابة أنبوب يصل بين الأذن والبلعوم.

وتسمى هذه الحالة بالقناة البلعومية الطبلية “Eustachian tube” وهي عبارة عن قناة تمتد من الأذن الوسطى إلى البلعوم الأنفي، كما يطلق عليها أيضاً اسم “النفير” أو قناة أوستاكي”.

ففي جميع الأحوال وحسب ما ورد في الموقع ينصح بعدم تجربة هذا على الإطلاق..