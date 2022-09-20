منوعات

تراند اليوم : المجمدات تحتوي على دهون والكثير من الاملاح الضارة بالجسم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

برلين / مشرق نيوز /

أكد خبراء التغذية على أن الأطعمة الجاهزة المجمدة تحتوي على الكثير من الدهون الضارة للجسم ، فضلا عن احتوائها على كميات كبيرة من الاملاح والتوابل .

وينصح البروفيسور الألماني هيلموت غولكة بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة المجمة والاستعاضة عنها بالأطعمة الصحية التي تسهم في الحفاظ على صحة القلب، إلى جانب المواظبة على ممارسة .

وقال الخبير الألماني: "لا بأس من تناول المنتجات المجمدة، شريطة أن تكون مجمدة بطريقة التجميد السريع التي تحافظ على أكبر قدر من العناصر الغذائية، وأن تكون طبيعية وغير معالجة صناعياً”.

 وينصح الخبير الألماني باستعمال الزيوت الطبيعية أو زيت الزيتون المعصور على البارد في الطعام؛ لأن هذه الزيوت تتكون من الدهون الأحادية أو المتعددة غير المشبعة التي تتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الكوليسترول الإجمالي، فضلاً عن أنها مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار الى أن زيت دوار الشمس غني بالدهون غير المشبعة المفيدة للصحة، إلا أنه يحتوي على نسبة كبيرة من دهون أوميغا 6 التي يتسبب تناول كميات كبيرة منها في إزاحة دهون أوميغا 3 الصحية الموجودة في الأسماك أثناء عملية التمثيل الغذائي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا