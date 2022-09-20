تراند اليوم : سجادة امبراطورية نادرة تعرض للمرّة الأولى في قصر الامارات

سجادة امبراطورية نادرة تعرض للمرّة الأولى في قصر الامارات

أبوظبي - جمال المجايدة /

يستضيف فندق قصر الإمارات معرض للتحف النادرة مساء غد الخميس 16 مايو ، وتضم المعروضات عدداً من التحف النادرة التي تعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، أبرزها سجادة إمبراطورية صينية من نوع (التسع تنين) منسوجة من خيوط الفضة المذهبة والحرير والقطنجاءت من معبد المدينة المحرمة العاصمة بكين ، ويعود تاريخها إلى أواخر القرن السابع عشر.

وبحسب المهندس محمد البغدادي الخبير في شركة المصب المنظمة للمعرض فإن هذه السجادة من أندر القطع المعروضة في الوقت الحالي وأكثرها جودة،

وقال ان المعرض يضم إنجيلاً مكتوباً باللغة الأرمينية على رق الغزال، يعود تاريخه إلى مطلع القرن السابع عشر بحسب التأريخ المكتوب على صفحات الإنجيل،وأشار إلى أنه من أندر المخطوطات الأرمينية التي وصلت بحالة جيدة إلى سوق التحف والأنتيكات، موضحاً أن آخر مرة عرض فيها مثل هذا الإنجيل كانت قبل سنوات طويلة جداً.





كما أشار إلى أن من بين المعروضات قرآن نادر خطه علي بن حيدر بن أميرجان الحافظ، ويعود بحسب التاريخ المدون عليه إلى العام 925 هجري، وهو بحالة ممتازة ومزين بغلاف جلدي وكتابات قرآنية على غلافه، وأوضح أن مكان كتابة القرآن هو البصرة التي كانت مركزاً لإشعاع حضاري كبير في العصر العباسي بحسب العائلة التي كانت تتوارث هذا القرآن.

واوضح ان المعرض يضم أيضاً عدداً من المنسوجات الشرقية والتحف الفنية المصنعة خصيصاً للدولة العثمانية في النمسا وإسبانيا وفرنسا، إضافة إلى عدد من السجاد الشرقي النادر، وقطع من الفضة الروسية والشرقية النادرة و عددها يناهز 275 قطعة فنية نادرة.

وأشار البغدادي إلى أن مزاداً علنياً سيقام بعد انتهاء المعرض مساء بعد غد الجمعة 17 مايو في فندق قصر الإمارات، لافتاً إلى أن هذا المزاد هو الخامس لشركة المصب الإماراتية للمزادات والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.