تراند اليوم : اليابان: باحثون يتوصلون إلى علاج لسرطان البروستات

اليابانمشرق نيوز

توصّل باحثون يابانيون إلى فيروس معدل وراثياً لعلاج سرطان البروستات، على أن يبدأوا التجارب السريرة عليه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK)، اليوم الأحد، أن مجموعة بحث من جامعة طوكيو طوّرت فيروساً يستخدم في علاج سرطان البروستات، من خلال تغيير موروثات من مرض فيروسي.

وأوضحت أن الفيروس العلاجي مصمم ليتكاثر فقط في الخلايا السرطانية، ليدمرها لاحقاً، مشيرة إلى أن التجارب السريرة التي سيستخدم فيها الفيروس ستبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال الباحثون إن الفيروس سيحقن مرتين أو 4 مرات في المرضى الذين لا يستجيبون للعلاج الهرموني.

وسيتم مراقبة المرضى للأشهر الستة اللاحقة بهدف رصد أي عوارض جانبية محتملة لديهم، قبل أن يقيّم الباحثون سلامة العلاج.

وأضاف الباحثون أن الفيروس استخدم في تجربة سريرية أخرى في جامعة طوكيو، للمرضى الذين يعانون ورماً دماغياً خبيثاً، مؤكدين أن المرضى لم يعانوا أي عوارض جانبية مهمة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأعرب رئيس الباحثين، هيروشي فوكوهارا، عن أمله بأن يمهّد العلاج الفيروسي الطريق لعلاج أفضل للسرطان.