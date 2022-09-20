تراند اليوم : الخمسة الذين خلقهم الله دون أب أو أم

خلق الله مخلوقات الأرض كلها من ( أب وأم ) ولكن أصطفى منهم البعض ليكونوا آية للناس هم :

* سيدنا آدم عليه السلام خلقه الله من تراب الأرض قال تعالى :{ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون } آل عمران

* أمنا حواء من ضلع سيدنا آدم ، قال تعالى : { يا أيها الناس أتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها } النساء _ 1 ..

* كبش فداء سيدنا إسماعيل عليه السلام ، أنزله الله من السماء قال تعالى : { وفديناه بذبح عظيم } الصافات _ 107..

* حية سيدنا موسى عليه السلام ، هي من عصاه ، قال تعالى : { فألقاها فإذا هي حية تسعى } طه _ 20 ..

* ناقة سيدنا صالح عليه السلام ، التي خرجت من الجبل ، قال تعالى : { قال هذه ناقة لها ِشرب ولكم شِرب يوم معلوم } الشعراء _وهو على كل شئ قدير.