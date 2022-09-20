تراند اليوم : تقرير أممي ينصح بتناول الحشرات لمكافحة البدانة

نيويورك / مشرق نيوز

يشمئز بعض الناس من أكل الخنافس واليسروع والنمل، الذي يصيب حتى تصوره بالقشعريرة غير أن تقريرا صدر عن الأمم المتحدة يتحدث عن الفوائد الصحية التي قد يمكن أن تساعد الانسان في مكافحة البدانة جراء استهلاك حشرات تحتوي على العديد من المواد المغذية للنمو.

وقال واضعو الدراسة من ادارة الغابات - وهي جزء من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) انه يوجد أكثر من 1900 نوع من الحشرات يؤكل في شتى انحاء العالم وبصورة رئيسية في افريقيا وآسيا لكن الناس في الغرب بصورة عامة يأنفون من حشرات مثل الجنادب والأرضة.

وأضاف واضعو الدراسة إن العديد من الحشرات تحتوي على نفس الكمية من البروتين والمعادن مثل اللحم ودهون صحية اكثر مما يوصي بها الأطباء في الحميات المتوازنة