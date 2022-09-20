تراند اليوم : 10 أطعمة تعرضكم للإصابة بالسرطان .. احذروها

وكالاتمشرق نيوز

السرطان واحد من أكثر الأمراض المخيفة، وهو يعد من أبرز الأسباب للوفيات في وقتنا الحالي في جميع أنحاء العالم .

قد يكون سبب الاصابة بالسرطان: الوراثة، التدخين، الادمان، التعرض المفرط لأشعة الشمس، الخمول البدني، وغيرها من الأسباب بالطبع . ومن ضمن تلك الأسباب التي تحفز نمو ونشاط الخلايا السرطانية في الجسم هي تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد من خطر الأصابة به.

اليوم نعرض لكم 10 أطعمة تعرضكم للاصابة بهذا المرض وتزيد خطر الاصابة به، فإن كانت قابليتكم للمرض ضئيلة يمكن لتلك الأطعمة ان تزيد تلك القابلية ولهذا يجب الحذر من تناولها .

1- المشروبات المحلاة:

مثل العصائر ، المشروبات الغازية، وإلى غير ذلك من المشروبات التي تحتوي على السكر المكرر. يمكن لهذه المشروبات المحلاة أن تكون مصدرا لنمو الخلايا السرطانية، وذلك بسبب احتوائها على مواد مسرطنة، مثل السكر المكرر، مكسبات الطعم واللون وغيرها، ويمكن أن تساعد في تعزيز تشكيل أو نمو الورم في الجسم، ولذلك ان الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر وضعت كسبب رئيسي في زيادة خطر الاصابة بالسرطان، يمكنكم تعويض تلك المشروبات بالمشروات الطازجة.

2- الأطعمة المقلية:

مثل رقائق البطاطا، البطاطا المقلية، والعديد من الأطعمة السريعة الأخرى تحتوي على الدهون غير المشبعة، أي الزيوت المهدرجة غير الصحية. تعمل على زيادة مستويات الكوليسترول LDL والشرايين. بالإضافة إلى هذا، تحتوي على مادة الأكريلاميد، وهي كما يقال عصب وأساس قابلية نمو الخلايا السرطانية .

3- الإفراط في شرب الكحول:

الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يضعكم في دائرة الخطر لأنواع مختلفة من السرطانات، بما فيها سرطان الكبد والقولون والفم والمريء، الخ.

4- اللحوم المتفحمة:

اللحوم المتفحمة عندما تنضج في درجات حرارة عالية، تنتج المواد المسببة للسرطان، والتي عندما تستهلك يمكن أن تضعكم في دائرة الخطر من السرطان. ويقال ان الاطعمة المتفحمة كلها قد تسبب السرطان، لذلك يجب الحرص من عدم تكون المادة السوداء وهو الحرق على الأطعمة، وبالأخص عند تسخين الخبز على النار مباشرة .

5- الوجبات الخفيفة:

شعور رائع عند تناول وجبة خفيفة وسريعد ولاسيما الأطفال التي تتناولها بأستمرار ! لكن تعتبر تلك الأطعمة مثل الكعك والبسكويت، وغيرها غير صحية ويجب تجنبها. فتلك الأطعمة تحتوي على الدهون غير المشبعة وتم وضعها كواحدة من أهم الأسباب التي تؤدي لزيادة خطر الاصابة بالسرطان.

6- اللحوم المقددة "سريعة التحضير":

مثل النقانق "الهوت دوج"، "اللانشون"، "السلامي"، "البرجر" وغيرها من تلك اللحوم التي نعرفها هي لحوم معالجة بشكل معين لتكتسب هذا الطعم واللون الدائم والنكهة الخاصة، تحتوي على مادة مسرطنة تسمى nitratosamine، مما يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، وينبغي تجنب هذه الاطعمة بقدر الامكان .

7- الدوناتتس والكعك المحلى:

الكعك المحلى مصنوع من السكر، والدقيق الأبيض، والزيوت المهدرجة. ثانيا، بالاخص الدوناتس والكعك الذي يتم قليه في الزيت على درجات حرارة عالية؛ فنتيجة لتعرض السكر الكثيف والزيوت المهدرجة لتلك الحرارة تنتج مشتقات مواد مسرطنة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

8- الأطعمة المخللة:

أن الأطعمة الثقيلة في الأملاح قد تكون سببا من سرطان المعدة. وتشمل هذه الأطعمة الخضراوات المخللة، والجبن كثيف الملح وغيرها .

9- الأسماك المستزرعة "المعتقة":

على الرغم من كون الأسماك دائمًا مصدر للصحة والأوميجا 3، وتمدنا بالذكاء والطاقة وغيرها، إلا ان الأسماك المعتقة تحتوي على مستويات عالية من السموم والمواد المسرطنة، مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs). . ينبغي للمرء تجنب الأسماك المستزرعة لتجنب أي خطر تطوير السرطان.

10- اللحوم الحمراء:

بالطبع اللحوم لا تزيد من خطر الاصابة بالسرطان، ولكن الأفراط فيها هو ما يفعل ذلك، فعند تناولها بشكل مبالغ فيه بالأضافة الى انها تسبب رائحة عرق مزعجة، فقد اثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء على أساس منتظم اي ثلاث مرات في الاسبوع لا يتعرضوا لخطر الإصابة بسرطان القولون مقارنة مع أولئك الذين يستهلكونها باستمرار أو يوميا، لذلك يقترح تجنب اللحوم الحمراء على أساس منتظم للبقاء بعيدا عن أي فرص الاصابة بالسرطان.

في النهاية هل ستتوقفون عن تناول تلك الأطعمة التي يمكن ان تصيبك بالسرطان ؟ وهل ستنصحون من حولكم؟ لكم القرار في النهاية .