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تراند اليوم : دراسة تؤكد وجود رابط بين عنف الزوج والاكتئاب لدى المرأة

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واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

أكدت دراسة أن النساء اللاتي يتعرضن للعنف من جانب أزواجهن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، والنساء المصابات بالاكتئاب يكن أكثر عرضة لعنف الزوج اضافة الى احتمال وجود علاقة بين عنف الزوج والانتحار بين النساء.

وخلصت الدراسة التي اجراها فريق بحث دولي  من خلال مراجعة دراسات منشورة تعقبت مجموعات من الأفراد على مدى فترات من الزمن، أن تعرض النساء لعنف الزوج ضاعف تقريباً احتمال إصابتهن بالاكتئاب إلا أنهم وجدوا العكس أيضا، وهو أن النساء المصابات بالاكتئاب كن أكثر عرضة للتعرض لعنف الزوج لاحقاً، وذلك بمقدار الضعف تقريباً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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