تراند اليوم : عبقري الرياضيات .. يحيى أصغر طالب جامعي في فلسطين

رام الله / مشرق نيوز /

حصل الطفل المبدع يحيى كايد أبو جويعد 11 عاما على بطاقة طالب جامعي في جامعة الخليل ليكون بذلك أصغر طالب جامعي في فلسطين ، والبطاقة تمنحه الحق للتسجيل في مساقات الرياضيات للسنة الأولى من العام الدراسي الجديد.

والطّفل يحيى في الصف السادس الأساسي من قرية المجد، متفوق في مجال الرياضيات وبإمكانه أن يضرب أي عددين من خانتين وأن يحل مسائل في الرياضيات تفوق عمره الزمني بشكل ملحوظ، عدا عن اشتقاقه لقوانين خاصة في الرياضيات وقدرته على إجراء عمليات التفاضل والمربعات السحرية ونظرية الأعداد، ويمكنه على سبيل المثال أن يعطي يوم الميلاد من تاريخ الولادة بأقل من دقيقة

كما ان يحيى خضع للعديد من اختبارات الذكاء للراشدين وكان دائما يعطي نتائج تدل على عبقريته، مما أبهر المختصين في قسم الرياضيات بقدراته المميزة.

ومنح رئيس مجلس أمناء الجامعة الطالب بطاقة طالب جامعي تمكنه من التسجيل في بعض مساقات السنة الأولى في قسم الرياضيات كما قدم هدية مالية رمزية دعما لموهبته .

وشكر والدا الطفل رئيس مجلس أمناء الجامعة على كرمه، مؤكدين أنه لم يساورهم الشك في أي يوم بان الدكتور نبيل الجعبري سيكون داعما لابنهم لإعطائه فرصته في الالتحاق بالجامعة التي تخرج منها والدا الطفل.

وبمجرد ان انتشر نبأ تبني الجامعة للطفل المبدع سارعت لاحتضان الطفل غير أن والديه يصران على أن يتعلم الطفل بالجامعة التي درسا فيها والتي تهتم بالمتميزين .