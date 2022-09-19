تراند اليوم : سيدة سعودية تنجب توأما بلا قلب يتحرك بتلقائية

الرياض / مشرق نيوز /

أنجبت سيدة سعودية من مدينة الخبر توأمين، أحدهما طفلة سليمة مكتملة الأعضاء ولدت بعد 35 أسبوعًا من الحمل، أما الآخر فكان كتلة جنينية بلا قلب ومبهمة الخلقة لكنها تتحرك تلقائيًا بحسب جريدة " اليوم ".

و قال الدكتور عدنان عاشور، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد ووحدة طب الأم والجنين بالمستشفى ورئيس الفريق الذي تابع حالة الأم أثناء وبعد الولادة، إن هذه الحالة "نادرة الحدوث"، فبعد أن ترددت الأم على العديد من الأطباء أجمعت كل التشخيصات على أن هناك توأمًا، توفي أحدهما.

وتبين بعد اجراء الفحوصات المتقدمة بالمستشفى أن هناك جنينًا غير مكتمل (TRAP SYNDROME) يتغذى عبر تدفق الدم العكسي من أخته السليمة عبر وعاء صغير (وريد) ولا يكفي لتغذية باقي أجزاء جسده المختلفة، ولذلك فإن معظم أنسجته متآكلة وكأنه كرة من الشعر يظهر منها الجلد والقليل من الأطراف.

وأكد المدير التنفيذي رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال الخدج بمستشفى سعد الدكتورة مي الخنيزي، أن هذه الحالة نعمل على ان تقدم كدراسة في المؤتمرات العلمية وللنشر العلمي، مبينة ان نسبة وجود حالات لكتل جنينية في رحم الأم تأتي بنسبة 1 في 35 من الالف للتوائم.