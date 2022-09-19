تراند اليوم : هل شرب الماء ينقص الوزن ؟

برلين / مشرق نيوز /

يُعد تناول الماء قبل الوجبات الأساسية من الوسائل الشائعة لتحقيق هدف إنقاص الوزن، غير أن هذه الوسيلة محل جدل كبير بين خبراء التغذية.

وأوضح خبير التغذية الألماني ستيفان لوكس أنه غالباً ما يتبع الراغبون في إنقاص وزنهم هذه الطريقة، لتعزيز شعورهم بالشبع قبل البدء في تناول الطعام، ومن ثمّ تقل كميات الطعام التي يتناولونها بالوجبة التالية.

وأضاف لوكس، من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية بمدينة زاربروكين، أن الدراسات أثبتت أن تناول خمسمئة ميللتر تقريباً من الماء أو غيرها من المشروبات الخالية من السعرات الحرارية يمكن أن يعمل على تقليل امتصاص الجسم للسعرات الحرارية من الوجبة التالية بمعدل يصل إلى ستين سعرا حراريا في المتوسط.

وأوضح الخبير الألماني أنه باتباع هذه النصيحة على مدار عام كامل يمكن أن فقد 21 ألف سعر حراري، أي ما يعادل نحو ثلاثة كيلوغرامات من وزن الجسم، مستدركاً "يجب الانتباه إلى أن اتباع هذه الطريقة لا يمثل الحل السحري لإنقاص الوزن، حيث يمكن أن تتسبب في حدوث نتائج عكسية, لأن تناول كميات كبيرة من الماء يسهل عملية الهضم ويزيد من سرعتها في المعدة, ومن ثم يمكن أن يشعر الإنسان بالجوع من جديد في وقت أسرع".

وأكد لوكس أنه لا يمكن إطلاق حكم عام وشامل في هذا الشأن، ولا يمكن لأي شخص تحديد جدوى هذه الطريقة إلا من خلال التجربة العملية ومراقبة شعوره واستجاباته الجسدية عند اتباعها.

وللحد من إمداد الجسم بالسعرات الحرارية على نحو أفضل، يوصي لوكس بالاستغناء عن الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها بين الوجبات الأساسية كرقائق البطاطس المحمرة والشوكولاتة والمقرمشات.

كما ينصح الخبير الألماني بتناول الوجبات الأساسية بمعدل بطيء على نحو مقصود إلى أن يشعر المرء بإحساس الشبع الطبيعي وألا يحول انتباهه أثناء تناول الطعام إلى أي شيء آخر كمشاهدة التلفاز مثلاً، كي يدرك جيداً الكميات التي يتناولها وينتبه لمؤشرات الشبع، ومن ثم يمكن الحد من كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها على مدار اليوم بشكل واضح.