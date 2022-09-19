تراند اليوم : الفوائد السبعة للقهوة

وكالات / مشرق نيوز

لا تتوقف فائدة القهوة عند كونها منبه يساعدك على الاستيقاظ لمدة أطول ويجعل الدماغ أكثر نشاطاً، بل هناك العديد من الفوائد التي تحملها القهوة لأجسامنا والتي ربما لا يعلمها عنها الكثيرون، فإذا كنت من محبي القهوة، فلا بد أن تكون سعيداً حينما تعلم عنها هذه الفوائد.



1) تحسين استيعابك للقواعد اللغوية

طبقاً لما ورد بجريدة “علم النفس التجريبي” “Journal of Experimental Psychology”، فقد اكتشف الباحثون أن مادة الكافيين الموجودة في القهوة تساعد الطلاب على اكتشاف الأخطاء اللغوية الخاصة بالأفعال وأزمنتها.



2) التقليل من فرص الإصابة بالاكتئاب عند النساء



طبقاً للبحث الذي أجرته جامعة “هارفارد” الأميركية والذي نُشر بجريدة “أرشيف الطب الباطني” “Archive of Internal Medicine”، فقد أكد الباحثون أن المرأة التي تتناول من كوبين إلى 3 من القهوة يومياً أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من تلك التي لا تتناول القهوة بنسبة 15%، حيث أن الكافيين الموجود بالقهوة يؤثر على الدماغ ويساعد على تنظيم عملية الإرسال المتحكمة في الحالة المزاجية.



3) حماية الدماغ من الإصابة بمرض الزهايمر



أكد الباحثون أن القهوة تساعد على تنشيط خلايا الدماغ وحمايته من الإصابة بالزهايمر، وذلك من خلال تنشيط عامل تحفيز كرات الدم الذي يساعد الخلايا الجذعية بالعظام في الوصول إلى الدماغ والتي تساعد بدورها في إزالة صفائح “أميلويد بيتا” (وتتكون من 39- 43 حمضياً أمينياً) المرتبطة بمرض الزهايمر.



4) تقليل فرص الإصابة بسرطان البروستات عند الرجال



أكدت إحدى الدراسات التي أقامتها “كلية هارفارد للصحة العامة” “Harvard School of Public Health” أن الرجال الذين يتناولون ستة أكواب من القهوة في اليوم أقل عرضة بالإصابة بسرطان البروستات من غيرهم بنسبة 20%، كما أكدت أيضاً الكمية الأقل (1-3 كوب في اليوم) يقلل نسبة الإصابة بهذا المرض بنسبة 30%.



5) التقليل من فرص الإصابة بأشهر سرطان في العالم



قدمت الرابطة الأميركية لأبحاث السرطان “American Association for Cancer Research” دراسة جديدة تفيد بأن القهوة يمكنها أن تحد من الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية (وهو السرطان الأكثر شيوعاً الذي يصيب الجلد)، حيث أن السيدات اللاتي يتناولن أكثر من 3 أكواب من القهوة في اليوم أقل عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 20%، أما الرجال فبنسبة 9%.



6) الحماية من الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري



أكد أحد الأبحاث المعروض بجريدة “أرشيف الطب الباطني” “Archives of Internal Medicine” والقائم على 18 دراسة جُمعت بياناتها من 450 ألف شخص أنه مع كل كوب قهوة يتناوله الإنسان يومياً تقل فرصة الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري (وهو يختلف عن النوع الأول في أن الجسم المصاب به يستطيع مقاومة مفعول الأنسولين بالإضافة إلى قلة إفراز الأنسولين) بنسبة 7%.



7) تقليل فرص الإصابة بمرض باركنسون



طبقاً لإحدى الدراسات المنشورة بـ “جريدة مرض الزهايمر” “Journal of Alzheimer’s Disease” الهولندية، فإن الباحثين قد أثبتوا أن تناول بعض أكواب القهوة يومياً يقلل من الإصابة بمرض باركنسون (مرض يصيب النظام الحركي ويسبب له خللاً يؤدي إلى إصابة الجسم برعشة لا إرادية) بنسبة 25%.