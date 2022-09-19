تراند اليوم : السعودية: الاشتباه بثلاث حالات من فيروس "كورونا"

الرياض / الخليج 365

أعلن وزير الصحة السعودي عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أنّ السلطات تشتبه في وجود ثلاث حالات من فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع المسؤولين عن وفد منظمة الصحة العالمية، إنّه تمّ تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن ومنذ سبتمبر/أيول.

وأوضح أنّ السلطات تعوّل على وعي الناس، حيث أنّه ربما هناك حالات لا تصل المستشفيات.

ومن جهته، أوضح مسؤول في وفد منظمة الصحة العالمية أنّ الوفد ليس بصد إجراء تحقيق وإنما أتى للاطلاع وهو المعمول به في كل الدول كلما كانت هناك مخاوف من بؤرة موبوءة بمرض يستدعي تظافر الجهود الدولية.

وانعقد المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر الصحي السعودي السنوي.

وقبل ذلك أفادت وزارة الصحة السعودية، بأن نخبة من الخبراء الاستشاريين والمتخصصين من الجامعات، والمنظمات، والهيئات الدولية، ومن منظمة الصحة العالمية وصلوا إلى المملكة للتصدي لفيروس "كورونا" الذي أودى بحياة سبعة أشخاص، وسجلت 17 حالة إصابة به على مستوى العالم، حتى اللحظة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مرغلاني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن وفد منظمة الصحة العالمية وخبراء من الجامعات التقى مع وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور زياد مميش بحضور عدد من مسؤولي وكالة الصحة العامة والتوعية الصحية.

وأضاف: "جرى خلال اللقاء الإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات التي قامت بها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا واستعراض ما قامت به من جهود احترازية وأعمال تقصي وبائي للحد من انتشاره."

والأسبوع الماضي أعلنت السعودية ارتفاع حالات الوفيات بالفيروس، الذي لا يوجد له حتى اللحظة مضاد حيوي أو لقاح، إلى سبعة، بعد رصد ثلاث إصابة جديدة بالمرض في محافظة الإحساء.

ويشار إلى أن فيروس كورونا هو أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي, حيث تمثل 15 في المائة من الفيروسات المسببة للأنفلونزا التي تصيب الإنسان, ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقه عن مصدره أو طرق انتقاله, كما لا يوجد تطعيم وقائي أو مضاد حيوي لعلاجه.