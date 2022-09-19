تراند اليوم : قميص لا يغسل ولا يكوى لـ 100 يوم

وكالات / مشرق نيوز

اخترعت شركة “وول آند برينس” الأميركية قميصاً للرجال، مصنوعاً من ألياف صوفية تصمد 6 مرات أكثر من القطن.

وأثبتت البحوث المخبرية أن ألياف الصوف لا تتمزق ويمكن أن تتعرض للثني 20 ألف مرة أكثر من القطن، الذي يمكن ثنيه 2300 مرة.

واختبرت الشركة قميصها الجديد عبر إرسال باحثين يرتدونه للقيام بنشاطات تتطلب مجهودا بدنيا، في مختلف أنحاء العالم، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الشركة التي عملت 6 أشهر لتطوير القميص، أنه يعمل على امتصاص العرق وتبخيره في الهواء بسبب الأنسجة الصوفية.

وقالت إنها لا تتوقع أن يرتدي شخص هذا القميص دون غسله لـ 100 يوم، “لأنه لابد أن يغسل في وقت ما”.

من جهته، قال أحد العاملين في الشركة إنه جعد هذا القميص وجعله على شكل كرة ثم وضعه في حقيبته ليتأكد من أنه لن يتجعد.

وأضاف: “بعد أن خرجت لساعات وأنا أحمل القميص في حقيبتي، عدت إلى المنزل وأخرجته منها لأجده كما هو”.