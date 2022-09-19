تراند اليوم : فلسطيني معاق من غزة يأكل ويشرب ويتوضأ ويرسم بقدمه

غزة / مشرق نيوز /



تحولت فرحة أم عبد الرحيم الخشان وزوجها بقرب ولادتها ، إلى حزن بعد ولادة طفلها الأول بدون يدين رغم عدم قرابتهما من الدرجة الأولى.



فقد شاءت الأقدار أن يولد الشاب عبد الرحيم الخشان " 24 عاما " من القرارة جنوب قطاع غزة بدون يدين ، ويتأقلم على حياته وتدبر شؤونه ويقوم بأعماله بقدمه وكتفه .



الأيام الصعبة كثيرة التي مرت على الخشان في حياته ، فمنذ ولادته حتى بداية بلوغه كان يعتمد على مساعدة أهله في طعامه وشرابه وتلبية اى رغبة خاصة به وفى ابسط الأمور نظرا لفقدان يديه.



ويعود السبب الرئيسي في إعاقة الخشان حسب تحليلات الأطباء بعد ولادته ، لاستنشاق والدته الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال على الفلسطينيين