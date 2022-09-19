تراند اليوم : اطلاق موقع ترويج سياحي فريد في الامارات

اطلاق موقع ترويج سياحي فريد في الامارات

(الموقع يوفر خدمات جديدة كليا مثل اسماء الفنادق والمطاعم والاسعار والحجز وحتى قوائم الطعام)

ابو ظبي / الخليج 365/

بالامس القريب لم تكن عملية اختيار المقيمين في الامارات او زائريها للفندق او المطعم المناسب لقضاء امسية او عطلة بتلك السهولة نظرا لعدم وجود دليل شامل لهذه الخدمات جميعها. وحتى وان وجد في الصفحات الصفراء على سبيل المثال فهي لا تتضمن خدمة الحجز او الاسعار والماكولات.

الان لم يعد لهذه المشكلة اي وجود مع انطلاق موقع على الانترنت فريد من نوعه في الامارات باسم " هوتلز اند ريستورنتس" www.hotelandrest.com اذ انه يشمل ليس قائمة باهم الفنادق والمطاعم فيالامارات , فحسب بل يوفر خدمة الحجز الفورية وخدمات وتسهيلات اخرى لم تكن موجودة في اي دليل من قبل.

بمعنى اخر لن يضيع المقيمين والسائحين وقتهم بعد الان في عملية اتصال هاتفي مضنية لحجز طاولة في مطعم او غرفة في فندق فما عليهم سوى الضغط على زر حاسبهم الالي في منزلهم او مكتبهم والحصول على الحجز بغاية السهولة.

يعتبر الموقع (www.hotelandrest.com في الامارات وواحد من المواقع الفريد من نوعها في المنطقة العربية , وياتي اطلاقه في الوقت الذي تسعى فيه دولة الامارات ثاني اكبر اقتصاد عربي لتطوير القطاع السياحي في اطار استراتيجية بعيدة المدى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وقام عدد من المسؤولين السياحيين في الامارات باطلاق هذا الموقع خلال معرض سوق السفر العالمي الذي اقيم في برلين بالمانيا قبل اسبوعين مما يعكس اهتمام المسؤولين بهذا المشروع الرائد الذي يصب في اطار الجهود المبذولة من قبل القطاع العام والخاص لتنمية السياحة وجعل الامارات مقصدا هاما للسائحين من مختلف دول العالم.

ويوفر هذا الموقع الذي تديره شركة "ايريس للاعلام" بابوظبي خدمات عديدة ومتنوعة فيما يتعلق بالفنادق والمطاعم في الامارات باللغتين العربية والانجليزية وخاصة خدمات الحجز والاسعار وقوائم الطعام وغيرها.

وقالت السيدة حنين الداود مديرة الموقع "ان هذا المشروع يغطي جميع الفنادق والمطاعم في الدولة ويوفر خدمات كثيرة تتضمن اسماء الفنادق والمطاعم ومواقعها واسعار الغرف وقوائم الطعام والحسومات وفعاليات الترويج وغيرها من الخدمات التي تهم المقيمين في الامارات وزائريها على السواء مما يوفر لهم سهولة اختيار اماكن قضاء اوقاتهم وعطلاتهم في جو مريح وبهيج باقل الاسعار."

واضافت "كما يوفر الموقع خدمة اضافية للفنادق التي لا تملك مواقع الكترونية باللغة العربية مما يتيح لها التواصل مع جميع الناطقين باللغة العربية سوء كانو مقيمين او زائرين او سائحين للوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم".

وختمت قائلة " اضافة الى ذلك فان الموقع يتيح للجميع الحجز في الفندق او المطعم من اي مكان يتواجدوا فيه اذ ان الموقع سينشر صور ومعلومات شاملة حول الفنادق والمطاعم بهدف تعريف الزبائن وخاصة في الامارات وبقية دول الخليج باخر الخدمات المتوفرة على مدار الساعة "

انتهى