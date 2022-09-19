تراند اليوم : زفة تنتهي بسجن العريس !

انتهت زفة عريس أردني بتوقيفه داخل السجن بعدما أطلق أحد أقربائه أعيرة نارية من سلاح تعود ملكيته إلى الأول، ما أدى إلى إصابة أربعة مدعوّين حالة أحدهم خطرة.

وكان أحد أقارب العريس توجه إلى سيارته وأخرج بندقية "بومب أكشن"، ثم أخذ يطلق أعيرة طائشة في الهواء ابتهاجاً بالحفل في مدينة الزرقاء الشمالية، قبل تحرير محضر بحقه ومبيت الشابين في "زنزانة" التوقيف ثم إحالة الملف إلى القضاء.

ويواجه العريس وقريبه إمكانية صدور عقوبة بالسجن عشر سنوات في حال إدانتهما بالشروع في القتل وفق التعديل الجديد للقانون المحرّم إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، الذي أيدت على ضوئه محكمة التمييز أول قرار في هذا الشأن العام قبل الماضي.