تراند اليوم : وفاة سلحفاة الملك فاروق.. ثاني أقدم حيوان على سطح الأرض

وكالات / مشرق نيوز

أعلنت حديقة الحيوان المصرية عن وفاة السلحفاة التي كان قد أهداها الملك فاروق إلى الحديقة، الكائنة بمحافظة الجيزة، عن عمر يناهز الـ270 عاماً.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" فإن السلحفاة الفقيدة كانت من نوع "الفيل"، وهي أقدم حيوان على سطح الأرض بعد السلحفاة "أداوينا" بحديقة حيوان كلكتا بالهند.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن السلحفاة نفقت متأثرة بما يسمى بالعجز الذي يصيب الحيوانات كبيرة السن.

وكعادة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، فقد ربطوا بين وفاة السلحفاة الملكية، وأحوال السياسة التي تمر على البلاد، حيث تداول النشطاء صورة لها وهي في حالة إعياء قبيل الوفاة، مع بعض التعليقات الساخرة مثل 'سلحفاة الملك فاروق ماتت.. يُقال إنها قُبيل موتها قالت جبتو أجلي أنا والشعب يا إخوان' و'السلحفاة عايشة من قبل الحملة الفرنسية وحضرت عصر الملك فاروق وعبد الناصر والسادات ومبارك و لكنها فطست من النهضة".

كما ربط الإعلامي المصري خيرى رمضان وفاة السلحفاة بأزمة القضاء مع الرئاسة، قائلاً: "السلحفاة تضامنت مع القضاة في يوم تمرير قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى".

يذكر أن حديقة حيوان الجيزة تأسست عام 1891، وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في إفريقيا. كانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا".

وقد أمر بإنشائها الخديوي إسماعيل وافتتحت في العام 1891 من قبل الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل. حيث بدأت بعرض أزهار ونباتات مستوردة غير موجودة في الطبيعة المصرية.

ويوجد في الحديقة قرابة 6 آلاف حيوان من نحو 175 نوعاً، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.