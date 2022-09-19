تراند اليوم : صورة : مولود بعين واحدة وصفاته تشبه المسيح الدجال وتقارير تزعم انه اسرائيلي

القدس المحتلة / وكالات / مشرق نيوز /

انتشرت على بعض مواقع الانترنت صورة غريبة لمولود بعين واحدة . وزعمت بعض المواقع أن هذا الطفل ولد في اسرائيل لأسرة يهودية رابطين بينه وبين أحد الاحداث المثيرة التي تسبق يوم القيامة وهي ظهور المسيح الدجال،

وحيث أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تعلمنا عن المسيخ الدجال ومنها معلومات اخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من اي رسول قبله، بان الدجال سيظهر بمكان بين العراق و سوريا بعد وقوع معركة اسطنبول،، بالاحاديث اسم القسطنطينية هو الاسم القديم لاسطنبول.

سيكون الدجال يهوديا و من ملامحة المميزة بانه ذو عين واحدة و كلمة كافر مكتوبه على جبينه،، كونه يهودي مذكور بحديث اخر ينص على ان معظم تابعيه من اليهود.. سيكون الدجال شخصيه قوية في العالم سيجذب الكثير من الناس،،سيسمع صوته في الشرق و الغرب خصوصاً مع وجود تقنيات الاتصال الحديثة من الانترنت و الستلايت ... سيكون هدف الدجال اقناع الناس بانه الله و سيحاول اخراج الناس من الايمان الى الكفر باتباعه و ذلك بقتل نفس و اعادة احياءها

و هذا سيكون دليل مقنع كفاية لبعض الانفس الضعيف،، و لكن كلنا يقين بانه ليس الله و لا حتى اله . وأنه سيسافر حول العالم و لكنه لايستطيع دخول مكة والمدينة و في هذه الفترة سينزل الله سيدنا عيسى بن مريم في الجزء الشرقي من دمشق و يقتل الد جال فتقوم القيامة. والله سبحانه وتعالى أعلم