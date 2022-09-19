تراند اليوم : أسرار لا تعرفها عن كوكب الزهرة

على الرغم من أن الزهرة ليس هو الكوكب الأقرب إلى الشمس، إلا أنه لا يزال الأكثر سخونة بين كواكب النظام الشمسى، كما أن لديه جو سميك مليء بثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة والغيوم المصنوعة من حمض الكبريتيك، ولعل هذا السبب فى حرارته، فيحبس الغاز الحرارة ويحافظ على درجة اشتعال على الزهرة، حيث يكون الجو حارًا جدًا على الكوكب، فالمعادن مثل الرصاص تكون بركة من السائل المذاب.



ووفقًا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa"، فإن كوكب الزهرة هو كوكب نشط للغاية، ولديه جبال وبراكين، ومشابه لحجم الأرض، إلا أن الأرض أكبر قليلاً، وهنا نقدم لك 7 أسرار مهمة عن الكوكب:



1- الزهرة ليس من الكواكب الغازية، ولكنه من النوع الصخرى.



2- كوكب الزهرة يدور في الاتجاه المعاكس للأرض ومعظم الكواكب الأخرى.



3- يستمر اليوم على كوكب الزهرة 243 يومًا من أيام الأرض.



4- تعد السنة على كوكب الزهرة بمثابة 225 يومًا للأرض، أى أن يومه أطول من سنته، وذلك لأنه قريب جدًا من الشمس، فيمر عامه بسرعة.



5- كوكب الزهرة هو الكوكب الثاني من الشمس، هذا يعني أن عطارد والأرض هما الأقرب للزهرة.



6- لا يمتلك كوكب الزهرة أى أقمار مثل كوكب عطارد، وذلك على خلاف باقى الكواكب الشمسية.



7- تمت زيارة كوكب الزهرة بواسطة العديد من المركبات الفضائية: مارينر 2 ، مارينر 5 ، مارينر 10 ، بايونير فينوس 1 ، بايونير فينوس 2 ، ودار مدار يسمى ماجلان.



8- الزهرة معروف منذ العصور القديمة لأنه يمكن رؤيتها بسهولة دون تلسكوب.



9- تشرق الشمس وتغيب مرة واحدة كل يوم على كوكب الأرض، لكن على كوكب الزهرة، تشرق الشمس كل 117 يومًا من أيام الأرض، وهذا يعني أن الشمس تشرق مرتين خلال كل عام على كوكب الزهرة.



10- تشرق الشمس في الغرب وتغرب في الشرق، لأن كوكب الزهرة يدور للخلف.





