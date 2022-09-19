تراند اليوم : توقعات ميشال حايك ٢٠٢٠ .. ميشال حايك ٢٠٢٠

توقعات ميشال حايك ٢٠٢٠ ، ميشال حايك ٢٠٢٠ ، وأطلّ عالم الفلك ميشال حايك عبر قناة الـ"MTV"، وأطلق مجموعة من التوقعات، التي عنونها بـ"لكم لبنانكم ولكم لبناني"، لافتاً إلى أنّ لبنان الغد لن يشبه لبنان اليوم ولا لبنان منذ مئة سنة، وأنّ داخل لبنان سيكون هناك أكثر من لبنان.

وأوضح حايك أنّه لا يتحدث عن تقسيم، وإنّما عن شيء مختلف يُغني لبنان.

وفي أول الحلقة، وصف حايك سنة 2020 بـ"دير الصليب" وبـ"الجنون".

ومما قاله حايك، أنّ الدساتير والقوانين برسم التعديل والتغيير، وأنّ الزواج المدني سيكون مسموحاً في منطقة وممنوعاً في منطقة ثانية، وأنّ مساحة لبنان ستتبدل، وكذلك النشيد والعلم سيشهدان تغييرات.

وقال حايك، أنّ الثورات ستولد ثورات.

- انفجاران داخل الثورة، انفجار بارود وانفجار قرار.

- يبادر الثورة لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات ولكنّه مفصل وفقاً للأحلام.

- مجموعات من سلطة ما قبل 17 تشرين موزعة على الصورة التالي، مجموعة تقول وداعاً لبنان، مجموعة متخفية، مجموعة منساقة على المحكمة محلياً وخارجياً، مجموعة تفاوض، ومجموعة تواجه ما يشبه الانسحاب.

مجموعة تواجه أزمات صحية ونفسية بعضها مفتعل وبعضها حقيقي، مجموعة ترد جزء من الثابت والمنقول، مجموعة تكشف الصفقات، ومجموعة في الإقامة الجبرية.

- التهديدات التي وجهت للمراسلات في ساحة الثورة تتحقق.

- محاولة تشويه هيبة الفنان عبده شاهين.

- الهيلاهيلا هيلا هو سبب ردّة فعل.

- ساحات الثورة حزينة على أحد أهل الفن.

- الثورة تصدّر ثوار، والمرأة تدخل إلى قلب النار.

- شخصية استثنائية من الثوار للحكم.

- للثورة ملكة جمال

- أعداء الثورة يشوهون عروس الثورة في طرابلس.

- ميشال الضهر، تحسين الخياط، بيار الضاهر. أحدهم صورة على إحدى الشاشات.

- الثورة تحطّم من نصبوا بعضهم آلهة.

- الثورة تطهر ذاتها وتلفظ داخلها.

- رح تشهد الثورة مد وجزر وفترات انتظار.

- استثمار كبير من ممتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج صحية تعليمية وضمان شيخوخة.

- رجال دين يعلنون استعدادهم للمثول أمام المحاكم.

- حجز حريات لرجال دين من مختلف الطوائف.

- مصادرة أوقاف ووضع اليد على وضع الأملاك وفتح أبوابها أمام الناس.

- فتح ملفات خطرة جداً لرجال دين من الفئة الكبيرة.

- نشوء جبهة إصلاحية تصحيحة دينية.

وتابع الحايك:

- هناك إفلاس نصفه وهمي ونصفه حقيقي.

- الليرة مظلومة، وستتحوّل مع الوقت إلى عملة صعبة.

- المصارف مفتوحة على كل الاحتمالات، دمج، إفلاس، ولن تبقى المصارف حفلة "شحادة".

- مصرف لبنان رح يتحول إلى محكمة المحاكم، سوف يحاسب ويرسل إلى السجون.

- هناك حكومة وولادتها قيصيرية ومساره فريد لنوعه.

- هناك بترول والعائدات ليست برسم السرقة والنهب.

- تسابق دول وجهات لضخ المال إلى لبنان.

- اللبناني لن يجوع.

وفيما يتعلق بالأمور اليومية قال الحايك:

- إحدى عظات البطريرك الراعي تفجّر الأرض.

- هبة طوجي تعبر بين التوقعات والشائعات.

- المحافظ زياد شبيب بمحطتين، الأولى تكريمية، والثانية تشهير.

- اعتداء على سيارات خاصة بالسلك الديبلوماسي.

- جديد ومثير في ملف هنيبعل القذافي.

- بظرف معين سليم عون يطلب العون لغيره ولنفسه.

- نضال بول أبي راشد برسم محطات كبيرة.

- مشهد التفاف ووفى حول ليلى الصلح.

- حماية أمن الرئيس برّي بحاجة لحماية.

- تتوالى فصول معارك النقيب ملحم خلف.

- موجة خوف على المير طلال أرسلان.

- أسهم بيروت مدينتي ببورصة التداول.

- عجقة قوى أمنية لعجقة أحداث في برج حمود.

- يعلو الموج بأفق ستريدا جعجع ويحمل معه الكثير.

- نواف سلام لن يبقى سفيراً متقاعداً.

- أكثر من عاصفة داخل المحكمة العسكرية ومحيطها.

- فرحة غير مكتملة على متن أحد اليخوت.

- ظهور غير عادي لاسم حبيب الشرتوني.

- مطران بيروت عبد الساتر يسجل بشجاعة عدة أهداف.

- مغامرة بملف وسجن وقضية عامر فاخوري.

- حزب الطاشناق يغيّر خارطة طريقه.

- عين أجنبية وأميركية على بيت الجميل والرهان مربوط بتحديات كبيرة.

- مسؤولية قيادية تسند إلى سيدة من بيت عون.

- دار الهندسة يحقق إنجاز من المستوى العالي.

- الخلل بالأمن الشخصي لفرنجية وجنبلاط يعكس مدى استهتارهم.

- يتهم وئام وهاب زوراً.

- قنبلة الموسم بالمجلس النيابي.

- وجه يحاول الانتحار بأسلوب غازي كنعان.

-خلية إرهابية تصحو لتهز الأمن في لبنان.

- ضجة غير فنية حول اسم زياد الرحباني.

- بعض المتعهدين في لبنان سيرحب بهم في السجون.

- استدعاء سفارات لقضية طارئة تخص الخط الأزرق.

- المطران الياس عودة بالجولة الثالثة وعيار ثقيل.

- الأنظار تتجه إلى عكار وخزان الجيش يغلي.

- اسم الشيخ صبحي الطفيلي يولد اهتزاز.

- ميشال معوض اسم قابل يكون بديل.

- حركة مباغتة بصفوف العسكر.

- عاصفة بفلك أشرف ريفي.

- مريم البسام تستعد لأكثر من استحقاق.

- الفتنة ستصيب تيار المستقبل.

- مياه لبنانية تفجّر قضية.

- خالد حمود يخرج عن صمته بملف كبير.

- لعنة على قصر بعبدا ومحيطه.

- في لحظة من اللحظات ترتج العلاقة بين الرئيس عون وباسيل.

- رياض سلامة بريء من بعض التهم.

- سراي جونية بالمرصاد.

- أزمة المرحلة المقبلة الوراثة السياسية.

- نتائج غير مضمونة لتحركات جواد حسن نصرالله.

- إنقطاع البث والارسال بين الضاحية وبعبدا

- تغيير كبير بين تيمور ووليد جنبلاط.

- أسامة سعد في داخل معادلة من دون حصانة.

- عاصفة تغييرية في معادلة جيش وشعب ومقاومة.

- تصفية حساب مع البطرك الراعي.

- القضاء اللبناني، الأمر لي، والقرار لي.

- هيبة مفتي الجمهورية على المحك، ودار الإفتاء مكسر عصا.

- هيبة الدولة ستركع أكبر قامات.

- تحريك متعمد لمسلسل انفجارات متنقلة.

- اغتيال يأخذ ناس من السياسة ورجال الأعمال والثورة.

- الرئيس ميشال عون ينتفض بوج الجميع.

- الرئيس سعد الحريري يتحدّى الموج.

- سليمان بك فرنجية يتردد اسمه ويترك بصمة شمالية وطنية.

- رياض سلامة يقدّم نفسه بنفسه لمحكمة المحاكم، وكل سر يحمل انفجار.

- حسان دياب يقلب الطاولات.

- اصبع السيد وحسن وخاتمه يتصدران المشهد.

- يعيش حزب الله لفترة عابرة حالة يكون فيها خطر على نفسه وعلى لبنان.

- رسالة إيجابية يتلقاها الحزب من مرجعية دولية.

- منطقة من لبنان بناسها وزعاماتها تتصارع بين الخضوع وعدم الخضوع، بينما مناطق أخرى ترفض بقوة الخضوع لإرادة حزب الله.

- كتلة الوفاء للمقاومة بأعضائها ورئيسها رعد وبرق وإعصار.