تراند اليوم : مسلسل الانسه فرح الحلقه ٢ غموض وإثارة في الحلقة الثانية من "الآنسة فرح" مواعيد مسلسل الانسه فرح

مشاهدة مسلسل الانسه فرح الحلقه ٢ المصري للدرامي الكوميديي الانسه فرح الحلقه ٢ بطولة رانيا يوسف بجودة عاليه يوتيوب اون لاين مسلسل الانسه فرح الحلقه ٢ HD 720p الآنسة فرح هو مسلسل كوميدي مصري يعرض على قناة MBC4 ،و فرح تعمل جرسونة في إحدى الفنادق، تتعرض لحادث سيغير حياتها.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الآنسة فرح" العديد من الأحداث والمفاجآت.

وتبدأ الحلقة بقرار "فرح - أسماء أبو اليزيد"، الاحتفاظ بالجنين بعد تأثرها بحديث "نادين -هبة عبدالعزيز- زوجة "شادي وهدان" -أحمد مجدي" بأن هذه هي فرصتهما (نادين وشادي) الأخيرة في الإنجاب.

وتطلب "فرح" من والدتها "دلال" - رانيا يوسف" وجدتها "جوجو - عارفة عبدالرسول- عدم استخدام كلمات تحث على ابتزازها عاطفيًا ناحية الطفل مثل "الطفل" أو "ابنك" لأنها قررت تركه لـ"نادين" و"شادي"، وتطلق عليه اسم "الأمانة".

وخلال الحلقة الثانية أيضًا، نعرف أن والد "فرح" هو "القبطان" -طارق فرج- ولكنه لم يكن على علم أن "دلال" احتفظت بالجنين.

وتعرف "فرح" أن "عليا" -مريم الخشت- الطبيبة التي لقحتها بالخطأ هي أخت "شادي - أحمد مجدي".

وتنتهي الحلقة بانقطاع الكهرباء عن الفندق، ليفاجئ الجميع بـ"زين" - أحمد خالد صالح" سقط متوفيًا.